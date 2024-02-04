- G:

Önce TIR'a sonra bariyerlere çarptı: 1 ölü 3 yaralı!

Kocaeli D100 Karayolu'nda arızalanan çekiciye çarpmamak için orta şeride geçen tıra, arkadan seyir halinde olan otomobil çarptı. Otomobil ardından bariyerlere çarparak yaklaşık 250 metre sürüklendikten sonra durabildi. Kazada bir kişi öldü, 3 kişi ise yaralandı.

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı Tüm Haberleri
+1
Büyütmek için resme tıklayın

Kaza, Dilovası ilçesi D100 Karayolu İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki çekicinin arıza yapması sebebiyle sağ şeritte durdu. Seyir halinde olan tır ise çekiciye çarpmamak için orta şeride geçti. Bu esnada seyir halinde olan 41 APS 486 plakalı Audi marka otomobil önce tıra, ardından bariyerlere çarparak yaklaşık 250 metre sürüklendikten sonra durabildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalesini yaptı. Otomobilde bulunan Cengiz Baran hayatını kaybederken, Filiz D., Emre A. ve şoför Ömer Y. yaralandı. Yaralılar ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı.Kaza sebebiyle araç hurdaya döndü. Tırın olay yerinden kaçtığı öğrenilirken polis olayla ilgili inceleme başlattı.
# kaza, d100 kaza, sağlık, inceleme, Dilovası

04 Şub 2024 - 09:14 - Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 4.050.383 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
TAKİP ET 29 B
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET
HAZIR BETON ALIM İLANI mask
HAZIR BETON ALIM İLANI
T.C. KANDIRA(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2023/30 SATIŞ İLANI mask
T.C. KANDIRA(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2023/30 SATIŞ İLANI
BİNA İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR mask
BİNA İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR
AKILLI TAHTA SATIN ALINACAK mask
AKILLI TAHTA SATIN ALINACAK
Önce TIR'a sonra bariyerlere çarptı: 1 ölü 3 yaralı! mask
Önce TIR'a sonra bariyerlere çarptı: 1 ölü 3 yaralı!
Adanaspor Teknik Direktörü Mustafa Kemal Kılıç: ”Direnç gösterdik ama kazanamadık” mask
Adanaspor Teknik Direktörü Mustafa Kemal Kılıç: ”Direnç gösterdik ama kazanamadık”
Kocaeli'deki fabrika yangını 5 saatte söndürüldü mask
Kocaeli'deki fabrika yangını 5 saatte söndürüldü
Meral Akşener'in ablası son yolculuğuna uğurlandı mask
Meral Akşener'in ablası son yolculuğuna uğurlandı
Alev alev yanan fabrika havadan görüntülendi mask
Alev alev yanan fabrika havadan görüntülendi
Kocaeli'de fabrika yangını! mask
Kocaeli'de fabrika yangını!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL