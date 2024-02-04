Ayakkabı hırsızları kamerada
İzmit ilçesinde binadan ayakkabı çalan şahısların olay yerinden kaçmaları saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, 19 Ocak'ta Tüysüzler Mahallesi Doğan Sokak'taki bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, isimleri öğrenilemeyen 4 şüpheli, akşam saatlerinde sokağa geldi. Bir süre sokakta yürüyen şahıslardan 2'si apartmana girerek, kapı önünde bulunan ayakkabıları çaldı. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde, 2 kişinin apartmana girdiği sırada diğerlerinin gözcülük yaptığı, şahısların ayakkabıyı çaldıktan sonra olay yerinden koşarak uzaklaşmaları yer alıyor.
04 Şub 2024 - 11:28 - Asayiş
Mahreç İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.