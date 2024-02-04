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Ayakkabı hırsızları kamerada

İzmit ilçesinde binadan ayakkabı çalan şahısların olay yerinden kaçmaları saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

İhlas Haber Ajansı
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Olay, 19 Ocak'ta Tüysüzler Mahallesi Doğan Sokak'taki bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, isimleri öğrenilemeyen 4 şüpheli, akşam saatlerinde sokağa geldi. Bir süre sokakta yürüyen şahıslardan 2'si apartmana girerek, kapı önünde bulunan ayakkabıları çaldı. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde, 2 kişinin apartmana girdiği sırada diğerlerinin gözcülük yaptığı, şahısların ayakkabıyı çaldıktan sonra olay yerinden koşarak uzaklaşmaları yer alıyor.
# ayakkabı hırsızı

04 Şub 2024 - 11:28 - Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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