Ayakkabı hırsızları kamerada

Olay, 19 Ocak'ta Tüysüzler Mahallesi Doğan Sokak'taki bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, isimleri öğrenilemeyen 4 şüpheli, akşam saatlerinde sokağa geldi. Bir süre sokakta yürüyen şahıslardan 2'si apartmana girerek, kapı önünde bulunan ayakkabıları çaldı. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde, 2 kişinin apartmana girdiği sırada diğerlerinin gözcülük yaptığı, şahısların ayakkabıyı çaldıktan sonra olay yerinden koşarak uzaklaşmaları yer alıyor.