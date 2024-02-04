Kadıköy'de şahıs, kadını zorla taksiye bindirmeye çalıştı
Kadıköy'de bir şahıs kolundan tuttuğu kadını zorla ticari taksiye bindirmeye çalıştı. Çevredekiler de araca bindirilen kadını kurtarmaya çalıştı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay Kadıköy'de bugün gece saatlerinde yaşandı. İddiaya göre, bir şahıs kolundan tutarak çekiştirdiği kadını zorla ticari taksiye bindirmeye çalıştı. Çevredekiler ise kadını kurtarmaya çalıştı. Şahıs ile kadını kurtarmaya çalışan vatandaşlar arasında arbede yaşanırken şahsın hem kendisini engellemeye çalışan vatandaşlara hem de kadına küfürler ettiği görüldü. Yaşanan o anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
04 Şub 2024 - 11:42 - Asayiş
Mahreç İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.