Kadıköy'de şahıs, kadını zorla taksiye bindirmeye çalıştı

Olay Kadıköy'de bugün gece saatlerinde yaşandı. İddiaya göre, bir şahıs kolundan tutarak çekiştirdiği kadını zorla ticari taksiye bindirmeye çalıştı. Çevredekiler ise kadını kurtarmaya çalıştı. Şahıs ile kadını kurtarmaya çalışan vatandaşlar arasında arbede yaşanırken şahsın hem kendisini engellemeye çalışan vatandaşlara hem de kadına küfürler ettiği görüldü. Yaşanan o anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.