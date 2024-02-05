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Sokak ortasında birbirlerine girdiler! Bir genç bacağından bıçaklandı

Gebze ilçesinde yolda yürüdükleri sırada tartışan gençlerin kavga ettiği anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Olayda bir gencin bacağından bıçaklandığı öğrenildi.

İhlas Haber Ajansı
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Olay, dün akşam saatlerinde Hacı Halil Mahallesi Adliye Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolda arkadaşlarıyla birlikte yürüyen 2 genç arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle 2 genç tekme tokat kavga etti. Kavgaya diğerleri de dahil oldu. Olay anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kavga anında yere düşen gencin yumruklandığı, olaya karışan 2 kişinin de koşarak uzaklaştığı anlar yer aldı. Kavga sırasında bacağından bıçaklandığı öğrenilen Onur D.'nin ise hastaneye kaldırıldığı bildirildi.
# oldu

05 Şub 2024 - 13:25 - Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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