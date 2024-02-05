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Gebze'de fabrika işçilerini rehin alan zanlı tutuklandı

Gebze ilçesinde P&G fabrikasında 7 işçiyi rehin alan zanlı tutuklandı.

İhlas Haber Ajansı
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Olay, 1 Şubat günü saat 14.40 sıralarında Gebze Organize Sanayi Bölgesi (GOSB) İhsan Dede Caddesi'ndeki Procter&Gamble (P&G) isimli fabrikada meydana geldi. Temizlik ve kişisel bakım ürünleri alanında faaliyet gösteren fabrikada işçiler, İbrahim Y. tarafından rehin alındı. Bunun üzerine olay yerine aralarında özel harekatçıların da yer aldığı çok sayıda polis ve jandarma ile sağlık ekibi sevk edildi. İbrahim Y., akşam saat 23.40 sıralarında tuvalet ihtiyacı için rehinelerin yanından ayrıldığı sırada operasyon yapıldı. 7 rehine kurtarılırken, İbrahim Y. ise gözaltına alındı. Şüphelinin İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla böyle bir eylem yaptığı iddia edildi.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla olaya ilişkin E.Y, A.K. ve U.A. da gözaltına alındı. Emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.Y. savcılık sorgusunun ardından salıverilirken, A.K. ve U.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, İbrahim Y. ise tutuklandı.
# sağlık, özel, cumhuriyet

05 Şub 2024 - 23:18 - Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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