- G:

Adliyedeki silahlı çatışmanın görüntüleri ortaya çıktı!

İstanbul Adliyesi önünde yapılan silahla saldırı anı kameraya yansıdı. Olayda polislere saldıran biri kadın iki teröristin kısa sürede etkisiz hale getirilmesi görülüyor.

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı Tüm Haberleri
Büyütmek için resme tıklayın

Çağlayan Adliyesi önünde polis noktasına silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda üçü polis, altı kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilirken çatışma anı adliyenin güvenlik kamerasına yansıdı.Kısa süren çatışmada DHKP-C'li teröristlerin etkisiz hale getirildikleri görülüyor.  
# sağlık

06 Şub 2024 - 12:45 - Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 4.105.368 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
TAKİP ET 29 B
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET
HAZIR BETON ALIM İLANI mask
HAZIR BETON ALIM İLANI
T.C. KANDIRA(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2023/30 SATIŞ İLANI mask
T.C. KANDIRA(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2023/30 SATIŞ İLANI
BİNA İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR mask
BİNA İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR
AKILLI TAHTA SATIN ALINACAK mask
AKILLI TAHTA SATIN ALINACAK
Adliyedeki silahlı çatışmanın görüntüleri ortaya çıktı! mask
Adliyedeki silahlı çatışmanın görüntüleri ortaya çıktı!
Pikap kamyona arkadan çarptı: 1'i ağır 3 yaralı mask
Pikap kamyona arkadan çarptı: 1'i ağır 3 yaralı
Gebze'de fabrika işçilerini rehin alan zanlı tutuklandı mask
Gebze'de fabrika işçilerini rehin alan zanlı tutuklandı
OKUL BAHÇESİNDE BIÇAKLI SALDIRI! mask
OKUL BAHÇESİNDE BIÇAKLI SALDIRI!
4 milyon liralık malzeme çalan hırsızlar suçüstü yakalandılar mask
4 milyon liralık malzeme çalan hırsızlar suçüstü yakalandılar
Sokak ortasında birbirlerine girdiler! Bir genç bacağından bıçaklandı mask
Sokak ortasında birbirlerine girdiler! Bir genç bacağından bıçaklandı

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL