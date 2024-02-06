Adliyedeki silahlı çatışmanın görüntüleri ortaya çıktı!

Çağlayan Adliyesi önünde polis noktasına silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda üçü polis, altı kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilirken çatışma anı adliyenin güvenlik kamerasına yansıdı.Kısa süren çatışmada DHKP-C'li teröristlerin etkisiz hale getirildikleri görülüyor.