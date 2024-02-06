Adliyedeki silahlı çatışmanın görüntüleri ortaya çıktı!
İstanbul Adliyesi önünde yapılan silahla saldırı anı kameraya yansıdı. Olayda polislere saldıran biri kadın iki teröristin kısa sürede etkisiz hale getirilmesi görülüyor.
Çağlayan Adliyesi önünde polis noktasına silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda üçü polis, altı kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilirken çatışma anı adliyenin güvenlik kamerasına yansıdı.Kısa süren çatışmada DHKP-C'li teröristlerin etkisiz hale getirildikleri görülüyor.
06 Şub 2024 - 12:45 - Asayiş
Mahreç İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.