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Kocaeli Milletvekili, saldırıda öldürülen terörist için basın açıklaması yapmış

DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun, Çağlayan Adliyesi'ne yapılan saldırıda etkisiz hale getirilen DHKP/C'li terörist Pınar Birkoç'un cezaevinden çıkması için basın toplantısı düzenlediği ortaya çıktı.

İhlas Haber Ajansı
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Çağlayan Adliyesi’ne saldırı düzenleyen 2 DHKP/C'li terörist Emrah Yayla ve Pınar Birkoç etkisiz hale getirilmiş ve saldırıda aralarında polis ekiplerinin de bulunduğu 6 kişi yaralanmıştı. Teröristlere ilişkin yeni detaylar gelmeye devam ederken terörist Pınar Birkoç'un cezaevinden çıkması için DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun basın toplantısı düzenlediği ortaya çıktı. Gergerlioğlu’nun toplantıda, “Bize daha önceden de başvuran Düzce hapishanesinden Pınar Birkoç, 2. kez Covid olmuş. Bakın kaç kez olacaklar ve kaç kez risk altında kalacaklar? 10 binlerce mahpusu boş gerekçelerle yargılayanların bunun hesabını vermesi lazım. Daha kaç kez sağlıksız şartlarda karantinada beklesin bu insanlar?” dediği öğrenildi.
# yeni, pınar birkoç

06 Şub 2024 - 14:27 - Siyaset

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(3)
03

Suçlu Suçludur - Kim olursa olsun suçlu olan herkes adalet önünde adil yargılanmalı cezasını çekmelidir.Saldırgan terörist için basın açıklaması yapılmış diye açıklama yapılıyor ama anlamak istediğim suçluysa neden salınmış?Herhalde milletvekili basın toplantısı yaptı diye salınmamıştır.Anayasa mahkemesinin iki kez suçsuz bulduğu milletvekili bile salınmamışken bu haber niye yapılır?

Yanıtla . 1Beğen . 2Beğenme 06 Şubat 15:19
02

Bu Vatan Bölünmez - dem diye yazılır terörist diye okunur

Yanıtla . 1Beğen . 1Beğenme 06 Şubat 15:15
01

Cemal - Bu ülkede yüzyıllardır neden hainler bir türlü bitmiyor ??

Yanıtla . 0Beğen . 1Beğenme 06 Şubat 14:36
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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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