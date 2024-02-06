Kocaeli Milletvekili, saldırıda öldürülen terörist için basın açıklaması yapmış

Suçlu Suçludur - Kim olursa olsun suçlu olan herkes adalet önünde adil yargılanmalı cezasını çekmelidir.Saldırgan terörist için basın açıklaması yapılmış diye açıklama yapılıyor ama anlamak istediğim suçluysa neden salınmış?Herhalde milletvekili basın toplantısı yaptı diye salınmamıştır.Anayasa mahkemesinin iki kez suçsuz bulduğu milletvekili bile salınmamışken bu haber niye yapılır?