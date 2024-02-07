- G:

Acun Ilıcalı Survivor konseyinde çıldırdı yarışmacıları azarladı: Ne istiyorsunuz abi? Ne battı size?

Acun Ilıcalı, Survivor konseyinde yarışmacıların tutumlarına dayanamadı ve patladı: Bu programda neden huzur yok? Neden sürekli sorun çıkarıyorsunuz? Rahat durulamıyor mu bu programda? Ne battı size?

Acun Ilıcalı Survivor konseyinde çıldırdı yarışmacıları azarladı: Ne istiyorsunuz abi? Ne battı size?
Büyütmek için resme tıklayın

Survivor All Star 2024’te gerginlik hiç dinmiyor. Dün akşam yayınlanan bölümde Ada Konseyi’nde kavga çıktı. Acun Ilıcalı’nın sinirlendiği sahneler yarışmayı gölgede bıraktı.

Haftanın son dokunulmazlık oyununu kaybeden kırmızı takımdan Mustafa Kemal, Nagihan ve Nefise eleme potasına girdi. Üçü de dokunulmazlık oyununa katılmayı reddedince gerilim arttı. Konseyde Nagihan’ın Aleyna’ya saldırması ve itmesi Acun Ilıcalı’nın tepkisini çekti.

ACUN KIZDI: NE İSTİYORSUNUZ SİZ?

Aleyna ağlayarak konseyden ayrılınca yarışmacıların gülmeleri Acun Ilıcalı’nın sinirlerini bozdu. Acun Ilıcalı Nagihan’a “Sizden bahsedilmesini yasaklayalım mı? Böyle mi istiyorsun” diye sordu. Nagihan da “Zaten bahsediyorlar” diye cevap verdi.


Ilıcalı daha da öfkelendi ve “Siz ne istiyorsunuz ya. Siz ne istiyorsunuz abi bana söyleyin. Her gün bir olay yaratıyorsunuz bana söyleyin. Kız şimdi ağlayarak gitti. Dün de şu oldu bu oldu. Ne istiyorsunuz siz. Kavga mı, kaos mu ne istiyorsunuz siz?” diyerek konseydeki koltuğunu devirdi.

Ilıcalı bağırarak devam etti: “Bu programda rahat durmak bu kadar mı zor? Ne sıkıntınız var? Kendinizden başka bir şey umursamıyorsunuz. Bana şunu dediler bana bunu dediler. Normal olamıyor musunuz? Hakaretsiz bir hayat olmaz mı? Tamam abi tamam. Herkes dağılsın. Ne istiyorsanız yapın ya” diyerek konseyi terk etti. Nagihan’ın diskalifiye edilip edilmeyeceği ise henüz netleşmedi.

Kaynak: yeniçağ

# acun ılıcalı, oldu, 2024, var

07 Şub 2024 - 09:35 - Yaşam

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 4.106.208 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(2)
02

Eroldemirbek - NEDEN KATILIPTA ŞU ŞIMARIĞI DAHA ÇOK ŞIMARTIYORSUNUZ .

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 07 Şubat 09:41

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
TAKİP ET 29 B
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET
T.C.KANDIRA(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU mask
T.C.KANDIRA(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
HAZIR BETON ALIM İLANI mask
HAZIR BETON ALIM İLANI
T.C. KANDIRA(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2023/30 SATIŞ İLANI mask
T.C. KANDIRA(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2023/30 SATIŞ İLANI
BİNA İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR mask
BİNA İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR
Acun Ilıcalı Survivor konseyinde çıldırdı yarışmacıları azarladı: Ne istiyorsunuz abi? Ne battı size? mask
Acun Ilıcalı Survivor konseyinde çıldırdı yarışmacıları azarladı: Ne istiyorsunuz abi? Ne battı size?
Kocaeli Milletvekili, saldırıda öldürülen terörist için basın açıklaması yapmış mask
Kocaeli Milletvekili, saldırıda öldürülen terörist için basın açıklaması yapmış
Adliyedeki silahlı çatışmanın görüntüleri ortaya çıktı! mask
Adliyedeki silahlı çatışmanın görüntüleri ortaya çıktı!
Pikap kamyona arkadan çarptı: 1'i ağır 3 yaralı mask
Pikap kamyona arkadan çarptı: 1'i ağır 3 yaralı
Gebze'de fabrika işçilerini rehin alan zanlı tutuklandı mask
Gebze'de fabrika işçilerini rehin alan zanlı tutuklandı
OKUL BAHÇESİNDE BIÇAKLI SALDIRI! mask
OKUL BAHÇESİNDE BIÇAKLI SALDIRI!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL