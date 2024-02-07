Acun Ilıcalı Survivor konseyinde çıldırdı yarışmacıları azarladı: Ne istiyorsunuz abi? Ne battı size?

Survivor All Star 2024’te gerginlik hiç dinmiyor. Dün akşam yayınlanan bölümde Ada Konseyi’nde kavga çıktı. Acun Ilıcalı’nın sinirlendiği sahneler yarışmayı gölgede bıraktı.

Haftanın son dokunulmazlık oyununu kaybeden kırmızı takımdan Mustafa Kemal, Nagihan ve Nefise eleme potasına girdi. Üçü de dokunulmazlık oyununa katılmayı reddedince gerilim arttı. Konseyde Nagihan’ın Aleyna’ya saldırması ve itmesi Acun Ilıcalı’nın tepkisini çekti.

ACUN KIZDI: NE İSTİYORSUNUZ SİZ?

Aleyna ağlayarak konseyden ayrılınca yarışmacıların gülmeleri Acun Ilıcalı’nın sinirlerini bozdu. Acun Ilıcalı Nagihan’a “Sizden bahsedilmesini yasaklayalım mı? Böyle mi istiyorsun” diye sordu. Nagihan da “Zaten bahsediyorlar” diye cevap verdi.



Ilıcalı daha da öfkelendi ve “Siz ne istiyorsunuz ya. Siz ne istiyorsunuz abi bana söyleyin. Her gün bir olay yaratıyorsunuz bana söyleyin. Kız şimdi ağlayarak gitti. Dün de şu oldu bu oldu. Ne istiyorsunuz siz. Kavga mı, kaos mu ne istiyorsunuz siz?” diyerek konseydeki koltuğunu devirdi.

Ilıcalı bağırarak devam etti: “Bu programda rahat durmak bu kadar mı zor? Ne sıkıntınız var? Kendinizden başka bir şey umursamıyorsunuz. Bana şunu dediler bana bunu dediler. Normal olamıyor musunuz? Hakaretsiz bir hayat olmaz mı? Tamam abi tamam. Herkes dağılsın. Ne istiyorsanız yapın ya” diyerek konseyi terk etti. Nagihan’ın diskalifiye edilip edilmeyeceği ise henüz netleşmedi.

Kaynak: yeniçağ