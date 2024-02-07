Güncelleme:
Kocaeli'de okula giden çocuğa köpekler saldırdı!
Kandıra ilçesinde okula giden çocuğa 2 köpeğin saldırdığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Büyütmek için resme tıklayın
Olay, dün sabah saatlerinde Orhan Mahallesi Ağva İstanbul Caddesi'nde meydana geldi. Okula gitmek için kaldırımda yürüyen çocuğa 2 köpek saldırdı. Köpeklerin saldırısıyla yere düşen çocuğun yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. O anlar güvenlik kamerası tarafından da kaydedildi.
07 Şub 2024 - 11:00 - Asayiş
Mahreç İhlas Haber Ajansı
Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 4.106.208 gösterim gerçekleşti.
Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
Izmitli - bu konuyu gündeme getirmeyen çözmeyen yan gelip yatan tuzu kuru bütün siyasilerin eseri.. gurur duysunlar!
Korfezli 41 - Simdi kusuru kesin çocuklarda bulurlar.Bizde sasirmayiz...
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.