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Kocaeli'de okula giden çocuğa köpekler saldırdı!

Kandıra ilçesinde okula giden çocuğa 2 köpeğin saldırdığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

İhlas Haber Ajansı
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Kocaeli'de okula giden çocuğa köpekler saldırdı!
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Olay, dün sabah saatlerinde Orhan Mahallesi Ağva İstanbul Caddesi'nde meydana geldi. Okula gitmek için kaldırımda yürüyen çocuğa 2 köpek saldırdı. Köpeklerin saldırısıyla yere düşen çocuğun yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. O anlar güvenlik kamerası tarafından da kaydedildi.

Kocaeli'de okula giden çocuğa köpekler saldırdı!

07 Şub 2024 - 11:00 - Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(2)
02

Izmitli - bu konuyu gündeme getirmeyen çözmeyen yan gelip yatan tuzu kuru bütün siyasilerin eseri.. gurur duysunlar!

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 07 Şubat 13:27
01

Korfezli 41 - Simdi kusuru kesin çocuklarda bulurlar.Bizde sasirmayiz...

Yanıtla . 3Beğen . 0Beğenme 07 Şubat 11:19

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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