Kocaeli'de okula giden çocuğa köpekler saldırdı!

Olay, dün sabah saatlerinde Orhan Mahallesi Ağva İstanbul Caddesi'nde meydana geldi. Okula gitmek için kaldırımda yürüyen çocuğa 2 köpek saldırdı. Köpeklerin saldırısıyla yere düşen çocuğun yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. O anlar güvenlik kamerası tarafından da kaydedildi.