KEMİK ERİMESİYLE NASIL MÜCADELE EDİYORUM?

A.Okan Çağlar/Nurçin Çağlar

2019 yılında düşüp omurgamı kırdığımda ilk kez kemik yoğunluğu ölçtürdüm. Doktorum klasik dexa ölçümü yerine QCT çektirmemi önerdi. Osteoporoz gelişmiş olduğu belirlendi. Bu konuda çeşitli kaynakları okumaya başladım. Prof. Dr. Ahmet Aydın’ın 7’den 70’e Taş Devri Diyeti (1) ve Prof. Dr. Osman Erk’in Sağlığını Yeniden Keşfet (2) kitaplarından osteoporoz ile ilgili bölümleri okudum. Dr. Mark Hyman’ın osteoporoza fonksiyonel tıp yaklaşımının anlatıldığı bir podcastini izledim. (3)

Danışma kurulumuzdaki doktorlarımıza danıştım. D3K2 ve magnezyum kullandığımı biliyorlar. Bunlara ek olarak bana K2 Kompleks yani hem Mk-4 hem Mk-7 içeren takviye önerdiler. Türkiye’de bulunmadığından yurt dışından getirttik. Bir kapsül 1250 mcg Mk-4 ve Mk-7 içeriyordu. Bundan 2 kapsül kullanmam önerildi.

Türkiye’de de üretilmesi için girişimde bulunduk. Türkiye’de en çok 200 mcg K2’ye izin verildiğinden damla şeklinde üretildi. Bir kapsüldeki Mk-4 ve Mk-7 oranında bir damlası 200 mcg K2 Kompleks takviye üretildi. Ben de 2 x 6 (2400 mcg) damla kullanmaya başladım. Kalsiyum takviyesi kullanmıyorum.

İki sene sonra tekrar QCT çektirdim. Osteoporozda çok küçük bir gerileme olmuştu. Bunun üzerine K2 Kompleksi 20 damlaya yani 200 mcg x 20 4000 mcg’a çıkardılar. Ayrıca bu dozu bir seferde de alabileceğimi söylediler. O zamandan beri günde 20 damla K2 Kompleks kullanıyorum. Tekrar bir ölçüm yaptırmam gerek ancak bunun için İstanbul’a gitmem lazım.

Burada anlattıklarım benim durumuma özel olarak bana önerilenlerdir. Herkesin durumu kendine özeldir. Örneğin K2 vitamini etken maddesi Warfarin olan kan sulandırıcı kullananlara önerilmiyor.

Haftada 3 gün direnç, güç egzersizleri ve ağırlık çalışmaları yapıyorum.

Benim yaptıklarım kimseye örnek teşkil etmez. Doktorunuza danışmalısınız.

Kaynaklar:

(1) Aydın, Prof. Dr. Ahmet, 7’den 70’e Taş Devri Diyeti, Hayykitap, İstanbul, 2010.

(2) Erk, Prof. Dr. Osman, Sağlığını Yeniden Keşfet, Destek Yayınları, İstanbul, 2017.

(3) https://drhyman.com/blog/2020/12/28/podcast-hc37/