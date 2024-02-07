AKP'li eski başkan resmen bağımsız aday!

Yerel seçimler için AKP, CHP, İYİ Parti, YRP, DEVA Partisi ve BTP’nin başkan adayını ilan ettiği Kandıra Belediye Başkanlığı için bir isim daha adaylığını duyurdu. 2009-2014 yılları arasında AKP'den Kandıra Belediye Başkanlığı görevini yapmış Cengiz Kan adaylık başvurusunu coşkulu bir kalabalık ile yaptı. Davullu zurnalı başvuruya yüzlerce vatandaş katıldı. Başvurunun ardından kalabalık ile birlikte Kan pazar yerinde vatandaşlarla buluşacak.

ÖLMEZ MAĞDURLARI KAN DESTEKÇİSİ

Kan'a en büyük destek çok sayıda süt üreticisini mağdur eden, maddi anlamda büyük sıkıntıya sokan AKP'nin Kandıra adayı Erol Ölmez mağdurlarından geldi. Mağdurlar Cengiz Kan'ın adaylık başvurusuna da katılım gösterdi.