AKP'li eski başkan resmen bağımsız aday!
Kandıra eski AKP'li belediye başkanı Cengiz Kan bağımsız adaylık başvurusunu coşkulu bir kalabalıkla resmen yaptı
Yerel seçimler için AKP, CHP, İYİ Parti, YRP, DEVA Partisi ve BTP’nin başkan adayını ilan ettiği Kandıra Belediye Başkanlığı için bir isim daha adaylığını duyurdu. 2009-2014 yılları arasında AKP'den Kandıra Belediye Başkanlığı görevini yapmış Cengiz Kan adaylık başvurusunu coşkulu bir kalabalık ile yaptı. Davullu zurnalı başvuruya yüzlerce vatandaş katıldı. Başvurunun ardından kalabalık ile birlikte Kan pazar yerinde vatandaşlarla buluşacak.
ÖLMEZ MAĞDURLARI KAN DESTEKÇİSİ
Kan'a en büyük destek çok sayıda süt üreticisini mağdur eden, maddi anlamda büyük sıkıntıya sokan AKP'nin Kandıra adayı Erol Ölmez mağdurlarından geldi. Mağdurlar Cengiz Kan'ın adaylık başvurusuna da katılım gösterdi.
07 Şub 2024 - 15:00 - Siyaset
Mahreç Cihat Polat
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.