Takla atan otomobilden sağ kurtuldular
İzmit ilçesinde kontrolden çıkan otomobil takla attı, 4 kişilik aile kazayı yara almadan atlattı.
Çayırköy Mahallesi Kandıra-İzmit yolunda meydana gelen kazada, sürücüsü öğrenilemeyen 16 BM 055 plakalı otomobil, 300 metre gerideki virajda kontrolden çıkarak takla attı. Otomobilde bulunan 4 kişilik aile kazayı yara almadan atlattı. Kazayı görenler ailenin yardımına koştu. İhbar üzerine ise adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazanın ardından gözyaşlarını tutamayan anne ve çocuk, olay yerindekiler tarafından teskin edilmeye çalışıldı. Aile üyeleri, tedbir amacıyla hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
07 Şub 2024 - 19:15 - Asayiş
Mahreç İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.