- G:

Kocaeli'de “Kahramanlar-49” Operasyonu: 3 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 33 ilde DAEŞ terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen “Kahramanlar-49” Operasyonu’nda 147 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı Tüm Haberleri
Kocaeli'de “Kahramanlar-49” Operasyonu: 3 gözaltı
Büyütmek için resme tıklayın

Bakan Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda 33 ilde DAEŞ terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen “ Kahramanlar-49” Operasyonu’nda 147 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Yerlikaya paylaşımında, “Aziz milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için teröristlerin kimseye göz açmayacağız. Güvenlik güçlerimizin üstün çabalarıyla mücadelemize aralıksız devam ediyor. Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüklerimizce düzenlenen operasyonlarda Adana’da 5, Adıyaman’da 3, Afyonkarahisar’da 17, Ankara’da 8, Antalya’da 3, Bingöl’de 1, Bitlis’te 1, Bolu’da 4, Bursa’da 2, Çorum’da 3, Diyarbakır’da 7, Düzce’de 1, Eskişehir'de 1, Elazığ'da 2, İstanbul'da 2, Gaziantep'te 6, İzmir’de 11, Karabük'te 1, Kayseri'de 5, Kırıkkale'de 1, Kırşehir’de 6, Kilis’te 6, Kocaeli’de 3, Konya’da 4, Kütahya’da 1, Manisa’da 9, Mardin’de 3, Mersin’de 6, Muğla’da 2, Sakarya’da 8, Samsun’da 2, Şanlıurfa’da 11, Yalova’da 2 şüpheli yakalandı” ifadelerine yer verdi.
# Kahramanlar-49, operasyon, daeş, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kocaeli, KOCAELİ GAZETESİ, kocaeli haber, kocaeli manset, kocaeli guncel haberler, kocaeli gazete haber, Kocaeli Gazete, Kocaeli haberleri, Gölcük, kocaeli gündem, İzmit, kocaeli gazeteleri, kocaeli manset-haber, son dakika haberleri, kocaeli son dakika, Dilovası, Kartepe, Körfez, Gebze, Darıca, Başiskele, kocaeli flas haber, Çayırova

08 Şub 2024 - 09:10 - Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 4.131.254 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
TAKİP ET 29 B
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET
T.C.KOCAELİ 2. AİLE MAHKEMESİ Resmi İlandır mask
T.C.KOCAELİ 2. AİLE MAHKEMESİ
İZMİT BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN Resmi İlandır mask
İZMİT BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
T.C.KANDIRA(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU Resmi İlandır mask
T.C.KANDIRA(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
HAZIR BETON ALIM İLANI Resmi İlandır mask
HAZIR BETON ALIM İLANI
TEM'de tır bariyerlere çarpıp, aydınlatma direklerini devirdi mask
TEM'de tır bariyerlere çarpıp, aydınlatma direklerini devirdi
Kocaeli'de “Kahramanlar-49” Operasyonu: 3 gözaltı mask
Kocaeli'de “Kahramanlar-49” Operasyonu: 3 gözaltı
KEMİK ERİMESİYLE NASIL MÜCADELE EDİYORUM? mask
KEMİK ERİMESİYLE NASIL MÜCADELE EDİYORUM?
Takla atan otomobilden sağ kurtuldular mask
Takla atan otomobilden sağ kurtuldular
AKP'li eski başkan resmen bağımsız aday! mask
AKP'li eski başkan resmen bağımsız aday!
Kocaeli'de okula giden çocuğa köpekler saldırdı! mask
Kocaeli'de okula giden çocuğa köpekler saldırdı!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL