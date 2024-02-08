TEM'de tır bariyerlere çarpıp, aydınlatma direklerini devirdi
TEM Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde kontrolden çıkan tır, orta refüje girerek bariyerlere çarptı, 2 aydınlatma direğini devirdi. Tırın kullanılamaz hale geldiği kazada 2 kişi hafif şekilde yaralandı.
Kaza, TEM Otoyolu İstanbul istikameti Alikahya mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.B. idaresindeki 78 AAY 920 plakalı damperli tır, orta refüje girerek bariyerlere çarptı, 2 aydınlatma direğini devirdi. Kazada E.B. ile yolcu O.P. hafif şekilde yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve Karayolları ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza sebebiyle trafikte uzun araç kuyruğu oluştu. Karayolları ekipleri, yola dökülen mazot ve yağı temizlemek için kumlama çalışması yaptığı sırada trafik ise tek şeritten sağlandı. Öte yandan, kazanın ardından tır kullanılamaz hale geldi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
08 Şub 2024 - 10:46 - Asayiş
Mahreç İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
Eroldemirbek - bunlara verdikleri kamu malına verdikleri zarar ödetiliyor mu ödetilmiyorsa benim hakkım haram olsun.
Eroldemirbek - bu insanlar yüzünden tesadüfen yaşıyoruz .direksiyon başında uyuşturucu almayın telefon ile mesajlaşmayın yoksa kaza yaparsınız .
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.