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TEM'de tır bariyerlere çarpıp, aydınlatma direklerini devirdi

TEM Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde kontrolden çıkan tır, orta refüje girerek bariyerlere çarptı, 2 aydınlatma direğini devirdi. Tırın kullanılamaz hale geldiği kazada 2 kişi hafif şekilde yaralandı.

İhlas Haber Ajansı
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TEM'de tır bariyerlere çarpıp, aydınlatma direklerini devirdi
TEM'de tır bariyerlere çarpıp, aydınlatma direklerini devirdi
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Kaza, TEM Otoyolu İstanbul istikameti Alikahya mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.B. idaresindeki 78 AAY 920 plakalı damperli tır, orta refüje girerek bariyerlere çarptı, 2 aydınlatma direğini devirdi. Kazada E.B. ile yolcu O.P. hafif şekilde yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve Karayolları ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza sebebiyle trafikte uzun araç kuyruğu oluştu. Karayolları ekipleri, yola dökülen mazot ve yağı temizlemek için kumlama çalışması yaptığı sırada trafik ise tek şeritten sağlandı. Öte yandan, kazanın ardından tır kullanılamaz hale geldi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

TEM'de tır bariyerlere çarpıp, aydınlatma direklerini devirdi
TEM'de tır bariyerlere çarpıp, aydınlatma direklerini devirdi
TEM'de tır bariyerlere çarpıp, aydınlatma direklerini devirdi
# sağlık, inceleme

08 Şub 2024 - 10:46 - Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(2)
02

Eroldemirbek - bunlara verdikleri kamu malına verdikleri zarar ödetiliyor mu ödetilmiyorsa benim hakkım haram olsun.

Yanıtla . 0Beğen . 1Beğenme 08 Şubat 11:03
01

Eroldemirbek - bu insanlar yüzünden tesadüfen yaşıyoruz .direksiyon başında uyuşturucu almayın telefon ile mesajlaşmayın yoksa kaza yaparsınız .

Yanıtla . 1Beğen . 1Beğenme 08 Şubat 11:01

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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