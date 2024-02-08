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Giorgi Kharaishvili: "Oynamak için hazırım"

Kocaelispor'un yeni transferi Giorgi Kharaishvili, pazar günü oynanacak Boluspor karşılaşması için hazır olduğunu belirterek, "Gelen şansı değerlendirmek istiyorum. Hem mental hem de fiziksel olarak bu karşılaşmaya hazırım" dedi.

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Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında pazar günü deplasmanda Boluspor ile karşılaşacak olan  Kocaelispor, bu maçın hazırlıklarını Körfez Brunga Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Kocaelispor'un yeni transferi orta saha oyuncusu Giorgi Kharaishvili, antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Takımın yüksek bir motivasyona sahip olduğunu ifade eden Kharaishvili, "Her zaman en iyi sonuçları almaya çalışan bir takım. Ayrıca kulübün ve taraftarın büyüklüğünü de gelmeden önce öğrendim. Bu ailenin bir parçası olduğum için de çok mutluyum. Bundan sonraki süreçte de sahada en iyisini sergileyerek, istediğimiz sonuçlara ulaşmak için elimden geleni yapacağım" dedi.

"Benim için de buraya gelmek iyi bir karar olacaktı"

Gelmeden önce Giorgi Beridze ile görüştüğünü söyleyen Gürcü futbolcu, "Bazı arkadaşlarım da Türkiye'de forma giydi, hala forma giyenler de var. Onlarla da görüştüm. Onlar da buradaki futbol seviyesinin üst düzeyde olduğunu söyledi. Benim için de buraya gelmek iyi bir karar olacaktı. Bende buraya gelmeyi seçtim çünkü seviye iyi olduğu için ilerlemeniz daha kolay oluyor, onun için burayı seçtim. En iyisini sergileyip, takımıma yardımcı olacağım" şeklinde konuştu.

"Hem mental hem de fiziksel olarak bu karşılaşmaya hazırım"

Giorgi Kharaishvili, 'Boluspor karşılaşmasına hazır mısınız?" sorusuna ise, "Eninde sonunda nihai karar hocamızın olacaktır ama ben oynamak için hazırım. Hem gelen şansı değerlendirmek istiyorum. Hem mental hem de fiziksel olarak bu karşılaşmaya hazırım" diye cevap verdi.

Kocaelispor taraftarlarına ait bazı videolar izlediğini de aktaran Kharaishvili, "Bazı videoları izledim. Türkiye'ye gelmeden önce de Türk taraflarının çılgın olduklarını biliyordum. Çünkü futbolu gerçekten çok seviyorlar. Beridze ile de konuştum. Buradaki taraftarların harika bir atmosferi olduğunu ve futbolu çok sevdiklerini söyledi" ifadelerini kullandı.

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08 Şub 2024 - 15:15 - Spor

Mahreç  Spor Merkezi

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