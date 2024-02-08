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1 AYDA 2 KEZ TOPRAK KAYMASI YAŞANDI

İzmit ilçesinde yaşlı kadının tek başına yaşadığı ev, bir ay içinde 2 kez meydana gelen toprak kayması sonucu hasar gördü. Yamaçtan kayan toprak duvarı yıkarak, odanın içine doldu.

İhlas Haber Ajansı
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1 AYDA 2 KEZ TOPRAK KAYMASI YAŞANDI
1 AYDA 2 KEZ TOPRAK KAYMASI YAŞANDI
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Olay, Kuruçeşme Doğan Mahallesi Eski Değirmen Sokak'ta bulunan Emine Karakuzu'ya ait tek katlı evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaklaşık bir ay önce evin arkasındaki yamaçtan kayan toprak odanın duvarını yıktı. Toprak ve kaya parçaları ise odaya doldu. Olayın ardından Emine Karakuzu, oğlu Arif Üstünel'in evine taşındı. Eşyalar boşaltıldı, oda ise temizlendi. Dün akşam saatlerinde aynı yerde ikinci kez toprak kayması meydana geldi. Yine kayan toprak ve kaya parçaları odaya doldu.

"Yaşlı annem var, tek başına yaşıyor"
Yaklaşık bir ay önce toprak kayması meydana geldiğini ve temizlik çalışmasını kendi imkanlarıyla yaptığını anlatan Arif Üstünel, "Dün akşam yine toprak çöktü. Tekrar çökecek diye duvarı yapmadım. Belediyeden yardım istiyorum. El birliğiyle burayı düzeltmek istiyorum. Yaşlı annem var, tek başına yaşıyor" dedi.
1 AYDA 2 KEZ TOPRAK KAYMASI YAŞANDI
1 AYDA 2 KEZ TOPRAK KAYMASI YAŞANDI
1 AYDA 2 KEZ TOPRAK KAYMASI YAŞANDI

# var

08 Şub 2024 - 17:21 - Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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