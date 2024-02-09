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Park halindeki tıra çarpan otomobil parçalandı: 2 ağır yaralı

Gebze ilçesinde park halindeki tıra arkadan çarpan otomobil parçalandı, kazada 2 kişi ağır yaralandı.

İhlas Haber Ajansı
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Park halindeki tıra çarpan otomobil parçalandı: 2 ağır yaralı
Park halindeki tıra çarpan otomobil parçalandı: 2 ağır yaralı
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Kaza, saat 04.00 sıralarında Beylikbağı Mahallesi Kuzey Yan Yol İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki 34 AVA 091 plakalı otomobil kontrolden çıkarak park halindeki 34 FBJ 107 plakalı tırın dorsesine arkadan çarptı. Savrulan otomobil yol kenarındaki bariyere çarparak durabildi. Kazada, otomobilde bulunan 2 kişi sıkıştı. 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunulması üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sıkışan 2 kişi otomobilden çıkarıldı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan, kaza sebebiyle parçalanan otomobil kullanılamaz hale geldi. Hastanede tedavileri süren iki kişinin sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu bildirildi. Polis, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Park halindeki tıra çarpan otomobil parçalandı: 2 ağır yaralı
Park halindeki tıra çarpan otomobil parçalandı: 2 ağır yaralı
Park halindeki tıra çarpan otomobil parçalandı: 2 ağır yaralı
Park halindeki tıra çarpan otomobil parçalandı: 2 ağır yaralı
Park halindeki tıra çarpan otomobil parçalandı: 2 ağır yaralı

# sağlık, inceleme

09 Şub 2024 - 10:38 - Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

Halisovalı - Yan yolda o hale gelen araçtaki hızı düşünemiyorum....

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 09 Şubat 12:28

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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