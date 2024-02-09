Cadde ortasında iki grup arasında tekmeli, yumruklu kavga
Çayırova ilçesinde cadde ortasında 2 grup tekmeli yumruklu kavgaya karıştı. Olayı polis ayırırken yaralıların olduğu bilgisine ulaşıldı.
Kavga, dün saat 22.30 sıralarında Çayırova ilçesi Emek Mahallesi Bosna Caddesinde meydana geldi. Henüz bilinmeyen sebeple 2 grup arasında tekmeli yumruklu kavga çıktı. Cadde savaş alanına dönerken sesleri duyan mahalleli, polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, tarafları ayırdı. Olay sebebiyle yaralıların olduğu bilgisine ulaşıldı. 2 grup arasında yaşanan kavga anı vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.
09 Şub 2024 - 11:13 - Asayiş
Mahreç İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
Starboy - Bugün İnternet'te gördüm,Danimarka'da aile restaurant'ta yemek yerken,bebeklerini bebek arabasına koymuşlar,dükkanın dışında,evet yanlış duymadınız,dışarıda duruyor,içeride ise ane baba yemek yemekteler.Biliyorlar ki dışarıda bebeklerinin başına birşey gelmeyecek.insanlar,birbirine güveniyorlar,saygılılar.En önemlisi canlarının başına birşey gelmeyeceğinden eminler.Peki biz de durum nasıl? İçeride birbirimizi yemekteyiz.Sürekli bir gerginlik,tahammülsüzlük,"sert"olayım görüneyim derken yüzüne gözüne bulaştıran bazı insanlar yüzünden artık dışarıda çok dikkatli olmak gerekiyor.
Songül - yine çayırova
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.