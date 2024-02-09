Cadde ortasında iki grup arasında tekmeli, yumruklu kavga

Starboy - Bugün İnternet'te gördüm,Danimarka'da aile restaurant'ta yemek yerken,bebeklerini bebek arabasına koymuşlar,dükkanın dışında,evet yanlış duymadınız,dışarıda duruyor,içeride ise ane baba yemek yemekteler.Biliyorlar ki dışarıda bebeklerinin başına birşey gelmeyecek.insanlar,birbirine güveniyorlar,saygılılar.En önemlisi canlarının başına birşey gelmeyeceğinden eminler.Peki biz de durum nasıl? İçeride birbirimizi yemekteyiz.Sürekli bir gerginlik,tahammülsüzlük,"sert"olayım görüneyim derken yüzüne gözüne bulaştıran bazı insanlar yüzünden artık dışarıda çok dikkatli olmak gerekiyor.