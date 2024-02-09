Darıca’da Alparslan Kuytul gerginliği!

Furkan Vakfı’nın Darıca’da düzenlemek istediği İslami Konferans için afiş çalışmalarının Darıca Emniyeti ve Darıca Belediyesi ekipleri tarafından engellendiği öne sürüldü. X’te Darıca emniyeti etiketiyle paylaşılan görüntülerde emniyet mensuplarının darp ettiği de iddia edildi. İçişleri Bakanlığı ve Kocaeli Emniyeti’nin sosyal medya hesaplarını etiketleyen vakıf mensupları paylaşımlarla olayı gündeme soktu.

11 ŞUBAT’TA KUYTUL DA GELECEK

11 Şubat tarihinde Furkan hareketi lideri Alparslan Kuytul’un katılımıyla gerçekleşecek olan konferansa müsaade edilip edilmeyeceği de merak konusu oldu. Konuya ilşkin emniyet ve valilikten resmi bir açıklama henüz yapılmadı.

ALPARSLAN KUYTUL KİMDİR?

Alparslan Kuytul (d. 20 Ağustos 1965, Adana), Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfının manevî lideri olarak biliniyor.

Alparslan Kuytul 1965 yılında Adana'nın 46 km güneyindeki Karataş ilçesinde dünyaya geldi. 1991 yılında Çukurova Üniversitesi Mimarlık-Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun oldu. 1993-1997 yılları arasında da Mısır'ın El-Ezher Üniversitesi Şeriat Fakültesi İslâm Hukuku bölümünde okudu. El-Ezher Üniversitesi'nde okuduğu yıllarda Furkan

Eğitim ve Hizmet Vakfını kurmuştur. Kuytul'un İnternet üzerinden yayın yapan, kendisine ait TV Furkan adında bir kanalı vardır. Ayrıca 2011 yılından beri Furkan Nesli dergisinin başyazarlığını yapmaktadır.

30 Ocak 2018'de gözaltına alınan Kuytul 8 Şubat 2018'de tutuklandı. "Suç örgütü kurmak ve nitelikli dolandırıcılık" suçundan yargılandığı davanın yanı sıra Temmuz 2018'de "terör örgütlerine destek vermek" suçundan hakkında bir dava daha açıldı. 5 Aralık 2019'da tahliye edildi. Yargılandığı davada üç yıl sonra karar çıktı ve 3 Kasım 2020 tarihinde beraat etti.