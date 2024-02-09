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Köprü asansörü kabini havada asılı kaldı!

 İzmit ilçesinde bulunan köprünün asansörü arıza yapınca vatandaşlar kabinde mahsur kaldı. İtfaiye ekiplerinin çalışması ile asansörde mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı.

İhlas Haber Ajansı
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Köprü asansörü kabini havada asılı kaldı!
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Olay, İzmit ilçesi Halkevi Adnan Menderes Köprüsü'nde bulunan asansörde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, asansör kabini havada asılı kaldı. Asansörün elektrik tesisatında da dumanlar yükselirken durumu fark eden güvenlik ekipleri vatandaşları kurtarmak için uzun süre çabalasa da başarılı olamadı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince asansör kapısı açılarak vatandaşlar kurtarıldı. Kimsenin zarar görmemesi teselli kaynağı oldu.
# oldu

09 Şub 2024 - 19:07 - Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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Yorumlar

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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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