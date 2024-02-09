Köprü asansörü kabini havada asılı kaldı!

Olay, İzmit ilçesi Halkevi Adnan Menderes Köprüsü'nde bulunan asansörde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, asansör kabini havada asılı kaldı. Asansörün elektrik tesisatında da dumanlar yükselirken durumu fark eden güvenlik ekipleri vatandaşları kurtarmak için uzun süre çabalasa da başarılı olamadı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince asansör kapısı açılarak vatandaşlar kurtarıldı. Kimsenin zarar görmemesi teselli kaynağı oldu.