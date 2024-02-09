Köprü asansörü kabini havada asılı kaldı!
İzmit ilçesinde bulunan köprünün asansörü arıza yapınca vatandaşlar kabinde mahsur kaldı. İtfaiye ekiplerinin çalışması ile asansörde mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı.
Olay, İzmit ilçesi Halkevi Adnan Menderes Köprüsü'nde bulunan asansörde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, asansör kabini havada asılı kaldı. Asansörün elektrik tesisatında da dumanlar yükselirken durumu fark eden güvenlik ekipleri vatandaşları kurtarmak için uzun süre çabalasa da başarılı olamadı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince asansör kapısı açılarak vatandaşlar kurtarıldı. Kimsenin zarar görmemesi teselli kaynağı oldu.
09 Şub 2024 - 19:07 - Asayiş
Mahreç İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Çalışınca Oluyor - Çok çalışmanın görüntüleri
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.