9 yaşındaki İbrahim kansere yenildi

Kartepe Arslanbey Mahallesi İzmit Caddesinde ikamet eden ve burada market işleten Rıdvan Topkara’nın 3 çocuğundan biri olan İbrahim Topkara (9) bir süredir lösemi nedeniyle tedavi görüyordu. Durumu ağırlaşan Topkara, tedavi gördüğü hastanede kalp yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdi. Topkara’nın acı haberi ailesi ve sevenlerini yasa boğdu.

SÜNNETİNE POLİSLER KATILMIŞTI

Polisleri çok sevdiğini söyleyen ve sünnet düğününde polislerin de katılmasını çok isteyen Topkara, 16 Eylül 2023 günü sünnet olmuş, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri Topkara’nın sünnetine katılarak bu hayalini gerçekleştirmişti. Çok sevdiği polislerle zaman geçirme fırsatı bulan Topkara’nın sünnet konvoyuna polis ekipleri de katılmış, onu bir an olsun yalnız bırakmamıştı.

CENAZE BUGÜN ÖĞLEN

İbrahim Topkara’nın cenazesi Abdülhamithan Camiinde öğlen namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Kız Köprü Mezarlığında toprağa verilecek.