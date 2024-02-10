9 yaşındaki İbrahim kansere yenildi
Kartepe esnaflık yapan Rıdvan Topkara’nın 9 yaşındaki oğlu İbrahim Topkara, bir süredir tedavi gördüğü lösemi ve kalp yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdi.
Kartepe Arslanbey Mahallesi İzmit Caddesinde ikamet eden ve burada market işleten Rıdvan Topkara’nın 3 çocuğundan biri olan İbrahim Topkara (9) bir süredir lösemi nedeniyle tedavi görüyordu. Durumu ağırlaşan Topkara, tedavi gördüğü hastanede kalp yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdi. Topkara’nın acı haberi ailesi ve sevenlerini yasa boğdu.
SÜNNETİNE POLİSLER KATILMIŞTI
Polisleri çok sevdiğini söyleyen ve sünnet düğününde polislerin de katılmasını çok isteyen Topkara, 16 Eylül 2023 günü sünnet olmuş, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri Topkara’nın sünnetine katılarak bu hayalini gerçekleştirmişti. Çok sevdiği polislerle zaman geçirme fırsatı bulan Topkara’nın sünnet konvoyuna polis ekipleri de katılmış, onu bir an olsun yalnız bırakmamıştı.
CENAZE BUGÜN ÖĞLEN
İbrahim Topkara’nın cenazesi Abdülhamithan Camiinde öğlen namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Kız Köprü Mezarlığında toprağa verilecek.
10 Şub 2024 - 12:54 - Asayiş
Mahreç Cihat Polat
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.