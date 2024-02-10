Sabah namazına yetişmek için D100 Karayolu'nu kullanan genç hayatını kaybetti
Kocaeli'de sabah namazına yetişmek için üst geçit yerine D100 Karayolu'dan karşıya geçmek isteyen gence otomobil çarptı. Kazada ağır yaralanan genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu 17 yaşındaki Muhammed El Seyhov, dün sabah namazına gitmek için evden çıktı. Sabah namazına geç kalmak istemeyen genç, iddiaya göre üst geçit yerine D100 Karayolu'ndan karşıya geçmeye çalıştı. O esnada seyir halinde olan bir otomobil, gence çarparak ağır yaraladı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan genç, kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Ailesi tarafından teslim alınan Muhammed El Şeyho'nun cenazesi bugün Körfez Yeniyalı Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
10 Şub 2024 - 15:16 - Asayiş
Mahreç İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Derinceli - Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.