Sokak ortasında bıçaklı kavga: 3 yaralı

Olay, Beylikbağı Mahallesi 320/1 Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, H.G., G.G. ve E.M. isimli şahıslar arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle, G.G. karnından ve kolundan, E.M. sol bacağından, H.G. ise vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanarak yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunulması üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan G.G. ve E.M., Gebze Devlet Hastanesine, H.G. ise özel bir hastaneye kaldırıldı.