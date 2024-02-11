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Sokak ortasında bıçaklı kavga: 3 yaralı

Gebze ilçesinde sokak ortasında meydana gelen bıçaklı kavgada 3 kişi yaraladı.

İhlas Haber Ajansı
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Sokak ortasında bıçaklı kavga: 3 yaralı
Sokak ortasında bıçaklı kavga: 3 yaralı
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Olay, Beylikbağı Mahallesi 320/1 Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, H.G., G.G. ve E.M. isimli şahıslar arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle, G.G. karnından ve kolundan, E.M. sol bacağından, H.G. ise vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanarak yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunulması üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan G.G. ve E.M., Gebze Devlet Hastanesine, H.G. ise özel bir hastaneye kaldırıldı.
# özel, sağlık, acil

11 Şub 2024 - 03:00 - Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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