Kocaeli’de işçilerden düşük ücrete tepki!
Dilovası'nda faaliyet gösteren Hübner Toplu Taşıma Sistemleri fabrikasında çalışan işçiler düşük ücrete tepki gösterdi.
Dilovası ilçesinde İMES Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan Hübner Toplu Taşıma Sistemleri fabrikası işçileri düşük ücrete ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi talebiyle eylemde bulundu. İşçiler, işveren temsilcileri ile görüşerek, ücretlerinin iyileştirilmesini istedi. İşçiler adına işveren temsilcisine isteklerini sıralayan bir işçi, “Zammı kabul etmiyoruz, sosyal hak istiyoruz. Yılda en az iki prim veya iki ikramiye istiyoruz.” dedi.
İşçiler taleplerini sıralarken, aralarından da kimsenin işten çıkarılmamasını, buna tepki vereceklerini söyledi. İşçiler bundan önceki dönemde buna başvurulduğunu, yeniden yapılmaması istendi.
11 Şub 2024 - 10:47 - Gündem
Mahreç Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.