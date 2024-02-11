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Mutfakta korkutan yangın

Derince ilçesinde apartmanın 3. katındaki dairenin mutfak kısmında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İhlas Haber Ajansı
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Mutfakta korkutan yangın
Mutfakta korkutan yangın
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Olay, Yeniknet Mahallesi Serpil Sokak’ta bulunan Bahar Sitesi'ndeki 5 katlı apartmanın 3’üncü katında meydana geldi. Dairenin mutfak kısmında bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Daire sakinleri yangına müdahale ederken, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerince yangın söndürüldü.
Dairenin mutfak kısmında maddi hasar oluştu.
# sağlık, acil

11 Şub 2024 - 12:29 - Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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