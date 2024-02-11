Durakta bekleyenlere otomobil çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Kaza, gece saatlerinde Çayırova Mahallesi Yavuz Sultan Selim Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.E.K. hakimiyetindeki 41 ANH 597 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak otobüs durağında bekleyen R.Ş. (49) ile E.D'ye çarptı. Savrulan otomobil elektirler direğine çarparak durabildi. Kazayı görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan R.Ş. ile E.D., ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. R.Ş., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü Y.E.K.'nın ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldüğü öğrenildi. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.