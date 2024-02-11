Durakta bekleyenlere otomobil çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Çayırova ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin otobüs durağında bekleyenlere çarpması neticesinde meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Kaza, gece saatlerinde Çayırova Mahallesi Yavuz Sultan Selim Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.E.K. hakimiyetindeki 41 ANH 597 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak otobüs durağında bekleyen R.Ş. (49) ile E.D'ye çarptı. Savrulan otomobil elektirler direğine çarparak durabildi. Kazayı görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan R.Ş. ile E.D., ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. R.Ş., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü Y.E.K.'nın ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldüğü öğrenildi. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
11 Şub 2024 - 12:48 - Asayiş
Mahreç İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
Eroldemirbek - ALLAH rahmet eylesin, yakınlarına sabırlar dilerim.
Eroldemirbek - dün de yazmıştım trafikte tehlike artık asfaltta yolda değil kaldırım da dükkanda durakta uğraşmayın şu telefonlarla kullanmayın şu uyuşturucuyu..
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.