Cengiz Kan "Yeni gelmedik geri geldik''

Topluca Köyünde vatandaşlarla buluşan Kandıra Bağımsız Belediye Başkan adayı Cengiz Kan'ı çevre köylerden gelenlerle birlikte yüzlerce vatandaş karşıladı. Cengiz Kan konuşmasında "Allah nasip ederse yeni gelmedik geri geldik'. Kalbinizde bana da bir köşe verirseniz çok mutlu olurum. Sizin hizmetkarınız olurum."dedi