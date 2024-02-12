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İki grup arasında bıçaklı kavga: 3 yaralı

Darıca ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.

İhlas Haber Ajansı
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İki grup arasında bıçaklı kavga: 3 yaralı
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Olay, gece saatlerinde Kazım Karabekir Mahallesi İstasyon Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle İ.K., A.K. ve ismi öğrenilemeyen bir şahıs bıçaklandı. 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunulması üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan 3 yaralı çevre hastanelere götürüldü.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
# sağlık, acil, inceleme

12 Şub 2024 - 08:38 - Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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