Kocael’deki işçilerin fabrika eylemleri hız kesmeden devam ediyor

Petrol İş Sendikası’nın örgütlü olduğu Çayırova’da kurulu Portakal Plastik fabrikasında toplu iş sözleşmesinde anlaşmaya varılamaması üzerine işçilerin eylemleri devam ediyor. TİS görüşmelerinde anlaşma çıkmaması üzerine işçiler yaklaşık 10 gün önce eyleme başladı. İşçilere diğer fabrikalarda çalışan işçiler de eylemleriyle destek verdi. Portakal Plastik fabrikasında işçiler vardiya değişimlerinde eylemlerine devam ederek, “Birleşe birleşe kazanacağız”, “İş ekmek yoksa barışta yok” diye sloganlar atarak, seslerini işverene duyurmaya çalıştı.