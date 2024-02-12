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Kocael’deki işçilerin fabrika eylemleri hız kesmeden devam ediyor

Çayırova'da bulunan Portakal Plastik fabrikasında toplu iş sözleşmesinin imzalanmaması nedeniyle işçilerin eylemleri devam ediyor. İşçiler vardiya değişimlerinde sloganlar atarak tepkilerini işverene duyurmaya çalışıyor.

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Kocael’deki işçilerin fabrika eylemleri hız kesmeden devam ediyor
Kocael’deki işçilerin fabrika eylemleri hız kesmeden devam ediyor
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Petrol İş Sendikası’nın örgütlü olduğu Çayırova’da kurulu Portakal Plastik fabrikasında toplu iş sözleşmesinde anlaşmaya varılamaması üzerine işçilerin eylemleri devam ediyor. TİS görüşmelerinde anlaşma çıkmaması üzerine işçiler yaklaşık 10 gün önce eyleme başladı. İşçilere diğer fabrikalarda çalışan işçiler de eylemleriyle destek verdi. Portakal Plastik fabrikasında işçiler vardiya değişimlerinde eylemlerine devam ederek, “Birleşe birleşe kazanacağız”, “İş ekmek yoksa barışta yok” diye sloganlar atarak, seslerini işverene duyurmaya çalıştı. 

Kocael’deki işçilerin fabrika eylemleri hız kesmeden devam ediyor

12 Şub 2024 - 12:13 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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Yorumlar

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Gücünüzü Görsünler - Emekçi,emekli,çiftçi kentiyiz,22 yıllık kötü yönetimieriyle ülkemize ,milletimize ait kurum,fabrika ve arazileri satarak günü kurtaran,kendileri şaşaalı saray yaşantısı yasarken hslkın sıkıntısını görmeyen,maaşlara zam çok olmasın diye kandırmaca enflasyon hesaplayan toplumun her kesimini perişan eden çocuklarınıza parasızlık yüzünden üniversiteleri bıraktıran iktidara yerel yönetimle başlayarak dur deyin,haksızlıkşara,adam kayırmalara,bizden acımasızca her gün attırırarak kestikleri vergilerden oy vermezseniz hizmet yok diye tehdit edenlere geçit vermeyin dur deyin,EMEĞİN,EMEKÇİNİN GÜVÜNÜ KİMSE YENEMEZ.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 12 Şubat 13:32

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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