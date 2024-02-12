Kocaeli’deki işçilerin fabrika eylemleri hız kesmeden devam ediyor
Çayırova'da bulunan Portakal Plastik fabrikasında toplu iş sözleşmesinin imzalanmaması nedeniyle işçilerin eylemleri devam ediyor. İşçiler vardiya değişimlerinde sloganlar atarak tepkilerini işverene duyurmaya çalışıyor.
Petrol İş Sendikası’nın örgütlü olduğu Çayırova’da kurulu Portakal Plastik fabrikasında toplu iş sözleşmesinde anlaşmaya varılamaması üzerine işçilerin eylemleri devam ediyor. TİS görüşmelerinde anlaşma çıkmaması üzerine işçiler yaklaşık 10 gün önce eyleme başladı. İşçilere diğer fabrikalarda çalışan işçiler de eylemleriyle destek verdi. Portakal Plastik fabrikasında işçiler vardiya değişimlerinde eylemlerine devam ederek, “Birleşe birleşe kazanacağız”, “İş ekmek yoksa barışta yok” diye sloganlar atarak, seslerini işverene duyurmaya çalıştı.
12 Şub 2024 - 12:13 - Gündem
Mahreç Haber Merkezi
Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 4.043.176 gösterim gerçekleşti.
ELEMANLAR ARANIYOR
Askerlik ile ilişiği olmayan; 18-40 yaş arası - (Emekli 50 yaş sınırlı) ÜRETİM PERSONELİ FORKLİFT OPERATÖRÜ TEMİZLİK PERSONELİ- BAY (Daha önce öz...(0262) 349 61 50 (Dahili: 614)
KASAP USTASI ARANIYOR
Tecrübeli, sanatına güvenen kasap ustası arıyoruz. Maaş dolgundur.05325508941
İLAN VER-ELEMAN BUL
Hızlıca eleman bulmak mı istiyorsunuz? Tam yerindesiniz. İlanınızın burada ve basılı gazetemizde çıkmasını ister misiniz? İlan metninizi ilanservis...05326430181 KOCAELİ GAZETECİLİK YAYIN A.Ş.
Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Gücünüzü Görsünler - Emekçi,emekli,çiftçi kentiyiz,22 yıllık kötü yönetimieriyle ülkemize ,milletimize ait kurum,fabrika ve arazileri satarak günü kurtaran,kendileri şaşaalı saray yaşantısı yasarken hslkın sıkıntısını görmeyen,maaşlara zam çok olmasın diye kandırmaca enflasyon hesaplayan toplumun her kesimini perişan eden çocuklarınıza parasızlık yüzünden üniversiteleri bıraktıran iktidara yerel yönetimle başlayarak dur deyin,haksızlıkşara,adam kayırmalara,bizden acımasızca her gün attırırarak kestikleri vergilerden oy vermezseniz hizmet yok diye tehdit edenlere geçit vermeyin dur deyin,EMEĞİN,EMEKÇİNİN GÜVÜNÜ KİMSE YENEMEZ.
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.