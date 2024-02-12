Yeğenini ve yengesini darp eden kuzenini öldürmüştü, müebbet hapis talep edildi
İzmit ilçesinde yeğenini ve yengesini darp eden kuzenini tabanca ile ateş ederek öldüren sanık hakkında müebbet hapis cezası talep edildi.
Doğan Mahallesi 8. Sokak'ta 12 Mart 2023'de meydana gelen olayda, Işık Filiz (58) kuzeni Mehmet A'nın kızı B.A.'nın evinin camlarını kırdı, genç kız ile annesi M.A.'yı darp etti. B.A.'nın amcası Metin A. (57) ise olaya müdahale etti. Tartışmanın büyümesiyle Metin A., kuzeni Işık Filiz'e tabanca ile ateş ederek kaçtı. Yaralanan Işık Filiz hastanede hayatını kaybetti, Metin A. ise tutuklandı.
Müebbet hapis talebi
Işık Filiz'in öldürülmesine ilişkin hazırlanan iddianame, 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. İddianamede, sanık Metin A.'nın ikiz kardeşi Mehmet A. ile kuzeni Işık Filiz arasında husumet bulunduğu belirtilerek; Mehmet A.'nın, Işık Filiz ile yaşadıkları problemi Metin A.'ya anlattığı, olaydan 2 gün önce de Işık Filiz'in Mehmet A.'nın kızı B.A. ile eşini M.A.'yı darp ettiği ifade edildi.
İddianamede, Mehmet A.'nın yurt dışında olması sebebiyle darp olayını öğrenen Metin A.'nın, yeğeni ve yengesinin korkması sebebiyle onların evinde kaldığı, olay günü saat 07.00 sıralarında Işık Filiz'in elinde kürekle B.A.'nın bulunduğu apartmanın giriş kapısının camını kırdığı, sanık Metin A.'nın sese uyanarak dairenin önüne çıktığı ve Işık Filiz'e 5-6 el ateş ederek öldürdüğü kaydedildi. İddianamede sanık hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet, "ruhsatsız silah kullanmak" suçundan da 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istendi.
12 Şub 2024 - 12:26 - Asayiş
Mahreç İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.