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NURÇİN BUGÜN NE VAR? PANCARLI HUMUS

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A.OKAN ÇAĞLAR/ NURÇİN ÇAĞLAR

MALZEMELER:

2 su bardağı haşlanmış nohut,

3 küçük veya 2 orta boy pancar,

2 diş sarımsak,

4 yemek kaşığı tahin,

2 yemek kaşığı zeytinyağı,

1 limon,

2 çay kaşığı kimyon.

Üzeri için; 2 yemek kaşığı zeytinyağı, 2 çay kaşığı pul biber. İstenirse fıstık veya pastırma…

YAPILIŞI:

Nohut 48 saat arada suyu değiştirilerek ve son suyuna ev yapımı sirke eklenerek suda bekletilir. Bir taşım kaynatılıp suyu dökülür, düdüklüde yüksek basınç altında haşlanır. (Lektinin uzaklaştırılması için)

Pancarın kabukları soyularak doğranır ve haşlanır.

2 su bardağı haşlanmış nohut, haşlanmış pancar, pancarın suyu, sarımsak, tahin, zeytinyağı, limon suyu, kimyon rondoda iyice püre haline getirilir.

Servis tabağına alınır. Üzerine 2 yemek kaşığı zeytinyağı gezdirilir, pul biber serpilir. Bir avuç haşlanmış nohut 1 kaşık zeytinyağı ile sotelenerek humusun üzerine konulur. Arzu edilirse fıstık veya bizim yaptığımız gibi pastırma da konabilir.

Pastırma konacak ise humus cam bir fırın kabına alınır, üzerine pastırmalar yerleştirilir ve fırında 120 derecede pastırmalar pişene kadar tutulur. Üzerine eritilmiş tereyağı gezdirilebilir (Biz koymuyoruz) ve sıcak sıcak servis edilir.

Humusun soğuk yenmesi daha da yararlıdır çünkü dirençli nişasta oluşur.

@nurcincaglar & @a.okancaglar

@saglikliyasiyoruz

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12 Şub 2024 - 20:00 - Sağlıklı Yaşıyoruz

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