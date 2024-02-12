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İzmit Körfezi’nde fırtına

İzmit Körfezi’nde etkili olan fırtına sebebiyle dalgalar kıyıya vurdu, balıkçı tekneleri beşik gibi sallandı.

İhlas Haber Ajansı
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İzmit Körfezi’nde fırtına
İzmit Körfezi’nde fırtına
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Kocaeli’de akşam saatlerinde kent genelinde fırtına etkili oldu. İzmit Körfezi’ne sahili bulunan ilçelerde fırtına şiddetini arttırdı. Körfez ilçesi Tütinçiflik sahilinde rüzgarın etkisiyle yükselen dalgalar kıyıya vurdu. Balıkçı tekneleri ise beşik gibi sallandı. İzmit ilçesi Seka Devlet Hastanesi mevkiinde ise ağaç dalları kaldırıma düştü. Şans eseri kaldırımdan kimsenin geçmemesi muhtemel yaralanmaların önüne geçti.
# oldu

12 Şub 2024 - 20:14 - Gündem

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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