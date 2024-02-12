İzmit Körfezi’nde fırtına

Kocaeli’de akşam saatlerinde kent genelinde fırtına etkili oldu. İzmit Körfezi’ne sahili bulunan ilçelerde fırtına şiddetini arttırdı. Körfez ilçesi Tütinçiflik sahilinde rüzgarın etkisiyle yükselen dalgalar kıyıya vurdu. Balıkçı tekneleri ise beşik gibi sallandı. İzmit ilçesi Seka Devlet Hastanesi mevkiinde ise ağaç dalları kaldırıma düştü. Şans eseri kaldırımdan kimsenin geçmemesi muhtemel yaralanmaların önüne geçti.