15 işçi işten çıkarıldı
Gebze ilçesinde otomobil camı üreten fabrikada çalışan 15 işçi, sendikaya üye oldukları iddiasıyla işten çıkartıldı. İşçiler fabrika önünde toplanarak işten çıkarılmalarını protesto etti.
Gebze ilçesinde otomobil camı üreten fabrikada, iddiaya göre 15 işçiyi sendikaya üye oldukları iddiasıyla işten çıkarttı. İşten çıkarılan işçiler, fabrika önünde toplanarak kendilerini işten çıkaran işverenlerini protesto etti. Sendika yetkilisi Faruk Aslan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın istediği yüzdelik dilimi sağladıklarını buna rağmen işçilerin işten çıkarıldığını ifade etti.
"Ankara'da ve Gebze'deki fabrikalarında yaklaşık 24 arkadaşımızı sırf sendikaya üye oldukları için işten attılar"
İşçilere destek veren Aslan, "Bizim anayasal hakkımız olan örgütlenme ve sendikal hakları ile işçinin hakkını savunmak amacıyla girişimde bulunduğumuz bu mücadelede iş veren bütün iş yerlerinde olduğu gibi işçi kıyımına başladı. Ankara'da ve Gebze'deki fabrikalarında yaklaşık 24 arkadaşımızı sırf sendikaya üye oldukları için işten attılar. Sendika anayasal bir haktır. İşçi atmak zulümdür. Tek derdimiz burada ekmeğimize katkı vermek. Ekmeğimizi, alın terimizi çoluk çocuğumuza götürmektir" diye konuştu.
"Arkadaşlarımızla birlikte onlara destek için buradayız"
Herkesi sağduyulu olmaya davet eden Faruk Aslan, "Bizim derdimiz burada üzüm yemek veya bağcı dövmek değildir. İşçi kardeşlerimizin emeği ve geleceği için buradayız. Bizim fabrikamız da endişemiz yoktur. Fabrikamızın da çalışmasını istiyoruz ama hak ettiğimiz ücreti de almak istiyoruz. Bu günden itibaren biz işvereni sağduyuya davet ediyoruz. Sendika bilinci isçi kardeşlerimize aşılayıp buradaki toplu sözleşmeyi en iyi şekilde imzalayıp yasal çerçevesinde en iyi şekilde arkadaşlarımızla ve kurumumuzla birlikle yürüteceğiz. O yüzden arkadaşlarımızla birlikte onlara destek için buradayız" şeklinde konuştu.
Konuşmanın ardından işçiler olaysız dağıldı.
13 Şub 2024 - 10:26 - Gündem
Mahreç İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.