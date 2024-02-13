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Gebze Belediyesi milli futbolcuyu renklerine bağladı

Ampute Süper Lig ekiplerinden Gebze Belediyesi Ampute Futbol Takımı, milli futbolcu Barış Telli ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

İhlas Haber Ajansı
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Gebze Belediyesi milli futbolcuyu renklerine bağladı
Gebze Belediyesi milli futbolcuyu renklerine bağladı
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İmza töreni, Gebze Belediyesi'nde gerçekleştirildi. Programda konuşan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Barış Telli takıma katıldığı için mutluluk duyduğunu söyledi. Barış Telli ile birlikte takımın daha da güçleneceğini kaydeden Büyükgöz, "Ampute Süper Ligi'nde oynayan Gebze Belediyesi takımımız şuanda ligde güçlü bir şekilde yoluna devam ediyor. Yeni bir kan tazelemesine ihtiyaç vardı. Bu anlamda da milli takım oyuncularımızdan Barış Telli'yi aramıza katmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Biraz önce sözleşmesini imzaladık. İnşallah sezon itibariyle mücadelesine Gebze Belediyesi Ampute Futbol Takımı ile devam edecek" dedi.

Barış Telli: "Şampiyon bir ekibe geldim"

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ve ekibine teşekkür eden Barış Telli ise, "Şampiyon bir ekibe geldim. Yıllarca ampute futbolunda şampiyonluklar yaşadım. Dünya, Avrupa ve lig şampiyonlukları yaşadım. Şimdi tekrardan Gebze'de bu şampiyonluğu yenileyerek belediyemize de kupa ve kupalar kazandırmak için mücadele edeceğiz" diye konuştu.
# yeni, büyük

13 Şub 2024 - 15:15 - Spor

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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