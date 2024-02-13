Uğur Özgen liderliğindeki suç örgütü çökertildi
Kocaeli'de liderliğini Uğur Özgen'in yaptığı suç örgütüne yönelik operasyonda 47 şüpheli gözaltına alındı. Kesici aletler, silahlar, 175 bin 920 lira ve 5 bin 765 dolar ele geçirildi, operasyon anları ise polis kamerasına yansıdı.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, "Kafes-39" operasyonu kapsamında liderliğini Uğur Özgen'in yaptığı organize suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda 47 şüpheli gözaltına alındı, soruşturmada ismi geçen 3 şüphelinin ise başka suçlardan cezaevinde bulunduğu tespit edildi.
Operasyon kapsamında yapılan aramalarda 18 tabanca, 4 tüfek, bin 349 mermi, 17 tüfek kartuşu, 11 şarjör, 15 kılıç, sustalı bıçak vb. kesici alet, lazer silah aparatı, 175 bin 920 TL ve 5 bin 765 dolar nakit para, 2 uyuşturucu hap, çok sayıda çek ve senet ile dijital materyal ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
13 Şub 2024 - 16:14 - Asayiş
Mahreç İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.