- G:

Otto Alp ölüm yıldönümünde anıldı

İzmit'in sevilen isimlerinden Otto Alp olarak bilinen Alp Türegün Tunçay'ı andılar

Cihat Polat
Cihat Polat Tüm Haberleri
Otto Alp ölüm yıldönümünde anıldı
Otto Alp ölüm yıldönümünde anıldı
+2
Büyütmek için resme tıklayın

İlimizin tanınmış ve sevilen simalarından Halkevi mevkiinde bulunan Pati Kafe’nin işletmecisi Alp Türegün Tunçay, akciğer kanseri nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 10 Şubat 2023'te Otto Alp hayatını kaybetmişti. Ölüm yıldönümünde Pati Kafede bir anma gerçekleştirildi. Anmaya ailesi ve sevenleri katıldı

Otto Alp ölüm yıldönümünde anıldı
Otto Alp ölüm yıldönümünde anıldı
Otto Alp ölüm yıldönümünde anıldı
Otto Alp ölüm yıldönümünde anıldı

13 Şub 2024 - 23:30 - Asayiş

Mahreç  Cihat Polat

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 4.054.102 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
TAKİP ET 29 B
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET
ELEKTRİK MOTORU (1250 KW) İLANI Resmi İlandır mask
ELEKTRİK MOTORU (1250 KW) İLANI
TIBBİ SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIR Resmi İlandır mask
TIBBİ SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIR
T.C.KOCAELİ 2. AİLE MAHKEMESİ Resmi İlandır mask
T.C.KOCAELİ 2. AİLE MAHKEMESİ
İZMİT BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN Resmi İlandır mask
İZMİT BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
Otto Alp ölüm yıldönümünde anıldı mask
Otto Alp ölüm yıldönümünde anıldı
Uğur Özgen liderliğindeki suç örgütü çökertildi mask
Uğur Özgen liderliğindeki suç örgütü çökertildi
64 yaşındaki adam karşıya geçmek isterken ticari araç çarptı! mask
64 yaşındaki adam karşıya geçmek isterken ticari araç çarptı!
Gebze Belediyesi milli futbolcuyu renklerine bağladı mask
Gebze Belediyesi milli futbolcuyu renklerine bağladı
15 işçi işten çıkarıldı mask
15 işçi işten çıkarıldı
İzmit Körfezi’nde fırtına mask
İzmit Körfezi’nde fırtına

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL