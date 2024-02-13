Otto Alp ölüm yıldönümünde anıldı

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İlimizin tanınmış ve sevilen simalarından Halkevi mevkiinde bulunan Pati Kafe’nin işletmecisi Alp Türegün Tunçay, akciğer kanseri nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 10 Şubat 2023'te Otto Alp hayatını kaybetmişti. Ölüm yıldönümünde Pati Kafede bir anma gerçekleştirildi. Anmaya ailesi ve sevenleri katıldı