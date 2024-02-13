Otto Alp ölüm yıldönümünde anıldı
İzmit'in sevilen isimlerinden Otto Alp olarak bilinen Alp Türegün Tunçay'ı andılar
İlimizin tanınmış ve sevilen simalarından Halkevi mevkiinde bulunan Pati Kafe’nin işletmecisi Alp Türegün Tunçay, akciğer kanseri nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 10 Şubat 2023'te Otto Alp hayatını kaybetmişti. Ölüm yıldönümünde Pati Kafede bir anma gerçekleştirildi. Anmaya ailesi ve sevenleri katıldı
13 Şub 2024 - 23:30 - Asayiş
Mahreç Cihat Polat
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.