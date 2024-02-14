Ocakta unutulan yemek yangın çıkardı
Körfez ilçesinde dairenin mutfak kısmındaki ocakta unutulan yemek yangına sebep oldu. Mutfak kullanılmaz hele gelirken, 1 kişi dumandan etkilendi.
Olay, Yeniyalı Mahallesi Hasan Sevinç Sokak’taki 3 katlı apartmanın 1’inci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.A.’ya ait dairenin mutfak kısmında ocak üzerinde unutulan yemek yangına sebep oldu. Büyüyen alevler mutfağın tamamına sirayet ederken, aile fertleri panikle dışarıya çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunulması üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Dumandan etkilendi
Daireye dolan dumandan etkilenen ismi öğrenilemeyen bir kişi sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Körfez Devlet Hastanesine sevk edildi. Öte yandan, mutfak yangın sebebiyle kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekipleri soğutma ve duman tahliyesi için çalışma gerçekleştirdi.Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
14 Şub 2024 - 09:00 - Asayiş
Mahreç İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Eroldemirbek - ocakta yemeğin varsa, gözün ocakta olacak mutfakda tencerenin başında olacaksın.buna uyarsan başına mutfak kazası gelmez .
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.