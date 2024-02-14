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Kocaelispor'dan yeni reklam sözleşmesi!

Kocaelispor ile Akademik Dil Okulları arasında muhtelif reklam alanları kullanımı hususunda reklam sözleşmesi yapıldı.

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Kocaelispor'dan yeni reklam sözleşmesi!
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Kocaelispor kulübü tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:"Kulübümüz ile Akademik International Dil Okulları arasında işbirliği ve muhtelif reklam alanları kullanımı kapsamında 30 Haziran 2024 tarihine kadar sözleşme imzalanmıştır. Akademik International Dil Okulları Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mertcan Durgut'a kulübümüze olan yaklaşımı sebebiyle teşekkürlerimizi sunarız. Yapılan anlaşma kapsamında Ömerağa Mahallesi. Alemdar Cad. M. Levent Ersoy Sok. No: 5/6 İzmit / KOCAELİ adresinde yerleşik Akademik International Dil Okulları'nda 30.6.2024 tarihine kadar Kocaelispor Passolig kart sahipleri taraftarlarımız %20, Kocaelispor kombine kart sahipleri %25 indirim hakkına sahip olacaktır. İlaveten, Kocaelispor Passolig kart ve kombine kart sahiplerimizin yapacakları her işlemde kulübümüze Akademik International Dil Okulları tarafından ek ücret ödemeleri yapılacaktır."

ENGİN KOYUN'DAN TEŞEKKÜR

Kocaelispor Başkanı Engin Koyun ise konuya ilişkin açıklamasında "Akademik Dil Okulları ile muhtelif reklam alanları kullanımı hususunda reklam sözleşmesi yapılmıştır. Camiamıza hayırlı olsun. Kulübümüze katkılarından dolayı Akademik Dil Okulları Yönetim Kurulu Başkanı  Mertcan Durgut'a teşekkür ederiz" dedi.

Kocaelispor'dan yeni reklam sözleşmesi!

# Kocaelispor, Engin Koyun, Kocaelispor Başkanı Engin Koyun, akademik dil okulları, 2024

14 Şub 2024 - 18:06 - Spor

Mahreç  Spor Merkezi

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