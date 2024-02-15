Kartepe beyaza büründü! Lapa lapa kar yağdı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Kocaeli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışının etkili olacağını duyurmuştu. Dün akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı Kartepe'yi beyaza büründü. Gece kar yağışını fırsat bilen vatandaşlar yüksek kesimlerde kar yağışının keyfini çıkarttı. Sosyal medya kullanıcısı Hava Forum ise "Kocaeli, Kartepe'de yoğun kar başladı. Kar, bugün saatlerce aralıksız yağacak. Kar severler yükseklere çıksın..." ifadeleriyle bu kar yağışını paylaştı.