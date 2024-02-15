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Kocaeli Devlet Hastanesi önünde bomba paniği!

Kocaeli Devlet Hastanesi'nin önündeki köprü altına bırakılan şüpheli valiz paniğe sebep oldu. Fünye ile patlatılan valiz boş çıktı.

İhlas Haber Ajansı
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Kocaeli Devlet Hastanesi önünde bomba paniği!
Kocaeli Devlet Hastanesi önünde bomba paniği!
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Olay, saat 09.00 sıralarında Kocaeli Devlet Hastanesinin poliklinikler girişi mevkisinde meydana geldi. Köprü altında valiz bulunduğunu gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve bomba imha uzmanı sevk edildi. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı, bu girişten hastaneye girmek isteyenler başka kapılara yönlendirildi. İncelemenin ardından valiz, bomba imha uzmanı tarafından kontrollü şekilde fünye ile patlatıldı. Valizin içinin boş olduğu görüldü.Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
# Kocaeli Devlet Hastanesi, bomba, şüpheli paket, inceleme

15 Şub 2024 - 10:46 - Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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