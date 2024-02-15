Kocaeli Devlet Hastanesi önünde bomba paniği!
Kocaeli Devlet Hastanesi'nin önündeki köprü altına bırakılan şüpheli valiz paniğe sebep oldu. Fünye ile patlatılan valiz boş çıktı.
Olay, saat 09.00 sıralarında Kocaeli Devlet Hastanesinin poliklinikler girişi mevkisinde meydana geldi. Köprü altında valiz bulunduğunu gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve bomba imha uzmanı sevk edildi. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı, bu girişten hastaneye girmek isteyenler başka kapılara yönlendirildi. İncelemenin ardından valiz, bomba imha uzmanı tarafından kontrollü şekilde fünye ile patlatıldı. Valizin içinin boş olduğu görüldü.Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
15 Şub 2024 - 10:46 - Asayiş
Mahreç İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.