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Belediye Başkan adayı seçmene 'Nah' çekti

AKP'nin Bandırma Belediye Başkan adayı Cemal Öztaylan konuşma sırasında kendisiyle diyoloğa giren seçmene el hareketi yaptı. İşte o anlar.

Bandırma'nın  AKP'li Belediye Başkan adayı Cemal Öztaylan, seçim çalışmaları sırasında bir vatandaşla diyoloğa girince, o el hareketini çekti seçmene 'Nah' dedi. O anlar cep telefonuna kaydedildi.

Bu görüntüyü Gazeteci Timur Soykan, sosyal medya hesabından paylaştı. Videoda skandal bir el hareketi vardı. Yapansa bir belediye başkan adayıydı. AKP Bandırma Belediye Başkan adayı Öztaylan vatandaşa el 'Nah' çekti.

Başkan adayı tarla fiyatının 5 milyon lira olduğunu söyleyince, Öztaylan'ı dinleyen bir kişi söze karıştı tarlanın fiyatının 200 bin lira olduğunu belirtti. Bunun üzerine Bandırma'da belediye başkanlığına oynayan AKP'li Cemal Öztaylan bunu da gördük dedittiren hareketi çektı. Vatandaşa 'Nah' çeken Öztaylan'ın yanında bir kadın oturuyordu.
# Bandırma, AKP, AKP'li Belediye Başkan adayı Cemal Öztaylan, seçim, Kadın, medya

15 Şub 2024 - 12:59 - Siyaset

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Yorumlar

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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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