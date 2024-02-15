Esenyurt’ta otobüste taciz iddiasına dayak
Esenyurt’ta otobüste bir kadın yolcuyu taciz ettiği iddia edilen yabancı uyruklu şahıs, diğer yolcular tarafından tekme tokat dövüldü. O anlar kameralara yansıdı.
Olay, dün akşam saatlerinde Avcılar-Kıraç seferini yapan otobüste meydana geldi. İddiaya göre, yabancı uyruklu K.M.A.M. isimli şahıs, otobüsteki İ.E. isimli kadın yolcuya sarkıntılık yaptı. Kadın tepki gösterirken, şoför otobüsü durdurdu. Araç içindeki diğer yolcular şahsı dışarı çıkarırken, olay polis ekiplerine bildirildi. Bu sırada yolculardan bazıları şahsı darp etti. Şahıs ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafından karakola götürüldü. Emniyette işlemleri biten şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak ceza evine götürüldü. Yaşanan o anlar ise araçtaki bir yolcunun cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.
15 Şub 2024 - 16:32 - Asayiş
Mahreç İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.