Kocaeli'de kendi haline terk edilmiş villalar merak konusu oldu
Darıca ilçesinde kendi haline terk edilmiş 31 lüks villanın FETÖ'ye ait olduğu iddiası internette yayılınca bölge merak konusu oldu. Yaklaşık 28 yıl önce imar mevzuatına uyulmadığı gerekçesiyle villaların inşaat çalışmaların durdurulduğu, söylentilerin gerçeği yansıtmadığı öğrenildi.
Darıca’da Pirireis Mahallesi Yelkenkaya Mevkii’nde denize cephe tepe üzerine kurulu olan ve yaklaşık 28 yıldır kaba inşaat halinde bulunan 31 lüks villanın FETÖ'ye ait olduğu söylentileri internette yayılınca bu villalar merak konusu oldu. Ortalığı karıştıran iddia aslında gerçeği yansıtmadığı öğrenildi. Resort Yelkenkaya Projesi'nde 13 bin metrekarelik alana sahip arsaya, 21 villa yerine 31 villa yapınca inşaat çalışmaları imar mevzuatına uyulmadığı gerekçesiyle inşaat çalışmalarına 28 yıl öne son verildi. İnşaat halindeki 31 villa harabeye dönerken, alkol ve uyarıcı madde kullananların da uğrak yeri olmuş durumda. Bu durumdan şikayetçi olan vatandaşlar, bölgenin temizlenmesi ve hazine arazi olan kısmının halka açılmasını istiyor.
"Buranın derhal temizlenmesini, halka açılmasını istiyoruz"
Konuya ilişkin bildiklerini anlatan mahalle sakini Furkan Bölük, "20 yıldan aşkın süredir villalar var. Burada çok fazla alkol, uyuşturucu gibi madde kullanımı oluyor. Alkol içip arabasıyla denize uçanlar da oluyor. Bazı intihar olayları da burada geliştiğini duyuyoruz. Emniyet güçlerimiz ne kadar önlem alsa da yeterli olmadığını düşünüyorum. Buranın derhal temizlenmesini, halka açılmasını istiyoruz. Mahalleli olarak biz villaların FETÖ'ya ait olmadığını düşünüyoruz, öyle olmadığını da duyduk. Villaların kime ait olduğuna dair fikrimiz yok. Villaların deprem öncesi yapı olduğu için imarla alakalı problemin olduğunu biliyoruz. Villalarla alakalı adli sürecin devam ettiğini biliyoruz" dedi.
16 Şub 2024 - 14:01 - Gündem
Mahreç İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.