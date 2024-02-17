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Ertuğrul Sağlam: “Bugün birçok şanssızlık üst üste geldi”

Trendyol 1.Lig’in 23. haftasında Kocaelispor’un sahasında Şanlıurfaspor’a 1-0 mağlup olduğu maçın ardından teknik direktörler karşılaşmayı değerlendirdi

ÖMER LÜTFİ ÇELİK
ÖMER LÜTFİ ÇELİK Tüm Haberleri
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Mücadele sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Kocaelispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, “Bugün maç öncesinde şunu söylemiştim; rakibimizin (Göztepe) puan kaybetmesinden sonra oyuncularımızın moralini olumlu etkilemişti. Bugün taraftarın coşkusuna baktığımızda da onların da üst düzey motivasyonla buraya geldiğini gördüm. Rakibe 1-0 yenildikten sonra burada oyunu değerlendirmek, şunu yaptık. Bunu yaptık, bu kadar pozisyona girdik demek bana doğru gelmiyor. İyi başladığımız bir oyunda direkten dışarı çıkan, Davit’in, Beridze’nin pozisyonu. İyi oynayamadığımız, iyi organize olamadığımız oyunda 6 tane su götürmez net pozisyon var. Ama olmadı. Bu kadar net pozisyona girip de bir tanesinin olmamasına üzüldüm Beceriksizlik de var ama bir o kadar da şanssızlık var. Sonuçta kaybettik. 3 puan daha artıyla devam edebilirdik ama bu şekilde kaybetmek bize üzüntü verdi" dedi.

“Eleştiri de gayet doğaldır”
Tribünlerin ‘istifa’ sloganlarıyla tepki göstermesiyle ilgili olarak da deneyimli teknik adam Sağlam, “Futbolda iyi gittiğinizde nasıl övgü varsa kötü gittiğinizde eleştiri de gayet doğaldır. 3 hafta önce çok güzel Eyüpspor maçı oynadık. Futbol kalitesi, üretkenliği, mücadele açısından herkesi mutlu etti. Memnun olmayanlar da olmuş olabilir. O noktadan buraya gelmek hakikaten bence futbol şanssızlığıdır. Futbolun doğrularıyla, gerçekleriyle açıklayamayız. Maalesef bu takım bu süreci yaşıyoruz. Adaptasyon süreci yaşıyor bu takım. Taraftar kendi duygularını içten bir şekilde dile getirebilir. Onların düşüncesi ve beklentisidir. ‘Niye öyle dediler?’ diyecek, kimseye bir şey diyecek durumumuz yok” açıklamasında bulundu.

# Kocaelispor, var, tepki

17 Şub 2024 - 22:35 - Spor

Mahreç  Ömer Lütfi Çelik

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(2)
02

Suadiyeli - hep aynı traşı dinliyoz bi gitbe takım topmu oynuyo zaten buraya şansla geldik çekirgen zıplamiyo bırak masalıda git artık bos boş konuşma senle playof bole hayal oldu senin bu futbolunla kimi yenicez hiç kimseyi rezalet futbol oynatan sensin suçlusuda sensin brak şans ayaklarını git de kurtulalım senden

Yanıtla . 1Beğen . 1Beğenme 17 Şubat 23:35
01

İzmitli - Sahada koşan yok basan yok topa kafa sokan yok yenilirsin ama bunları yaparsın şanş senden yana olmaz anlarız basan yok koşan yok oynayan yok sorun burada kaç haftadır böyle teknik adamsan masaya vuracaksın yumrugu ,cihat gibi oguz gibi adama sahada sabır göstetmek teknik afam hatasıdir kenfi evimizde 15 puan kaybetik 15 puan ertuğtul hoca bunun farkında deģil galiba şampiyon olacaksan kendi evinde en fazla 5 ,6 puan kaybetme hakkın vardır 15 puan nedir alllah aşkına demekki kendi evindeki maçlarda sorun var krndi evinde başka taktikler deneyeceksin demektir saldırarak 3 forvetle oynayacaksın demektir bu gece cem.olsa bu golleri atardı 5 gol 6 asist yapan barıs yedek tek ara pas atan amaral yedek bu nadıl bir teknik kafa.

Yanıtla . 1Beğen . 1Beğenme 17 Şubat 23:12

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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