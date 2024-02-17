- G:

Cihat Arslan: “Kocaelispor’u böyle gördüğüm için mutluyum”

Trendyol 1.Lig’in 23. haftasında Kocaelispor’un sahasında Şanlıurfaspor’a 1-0 mağlup olduğu maçın ardından teknik direktörler karşılaşmayı değerlendirdi

ÖMER LÜTFİ ÇELİK
ÖMER LÜTFİ ÇELİK Tüm Haberleri
Büyütmek için resme tıklayın

Şanlıurfaspor Teknik Direktörü Cihat Arslan ise karşılaşmanın ardından şu sözleri kaydetti:

“Avrupa’da çalıştım, UEFA Kupası'nda tur atladık. Makedonya tarihine geçtim. Buradan biraz ayrılmıştım. Geriye dönüşte bazı şeyleri tekrar oluşturmamız lazımdı. Urfa bizi geçmişteki başarılarımızdan dolayı seviyor. Çok destek görüyorum. Onlarla bütünleşmekten mutluyum. Ama ben başarmadım bunu. Allah insana isteme duygusu veriyor. Siz isterseniz karşılığını da veriyor. Maçı istemek demek; koşmak demek, kademeye girmek demek, pozisyona girmek demek. Futbolda böyle bir şey; istemezseniz bir şeyler değişmez. Çocuklar, kendileri değişim istiyor. Bana da enerjiyi veriyor. Çok eksiklerimiz var ama beraber bir takım oluşturmaya çalışıyoruz. Kazandık diye haklı taraf olarak kendimi hissetmiyorum. Galibiyetlerden sonra daha mütevazi olmak lazım. Ben Kocaelispor’un bugününü gördüğüm için çok mutluyum. 10 gün elektriğinin kesik olduğu günleri de gördüm. En zor zamanlarda futbolculuk, teknik direktörlük yaptım. Çok zordu. Ağladığımız maçları biliyorum. Bu muhteşem stadı yapandan, taraftarıyla birlikte kimin emeği geçtiyse Allah razı olsun. Bazen de rakip olabiliyorsunuz. Kazandıkça ligde kalırsınız. Kazanamazsan puan falan hepsi hikaye. Zorlu bir maçtı. Kocaelispor geçiş hücumlarında etkili takım. Savunmaya geçişlerde sıkıntı yaşayabilen bir takım. Hafta boyunca bunu irdelemeye, geçiş hücumlarında doğruları yapmaya çalıştık. Kazandığımız için doğruları yapmış olduk. Kaybetseydik bunları yapamamış olacaktık. Bugün yüzde yüz bu maçı hak ettik de değiş. Ortada maçtı. Onlarda stres vardı. O stres onlarda daha baskındı. Biz stresi üzerimizden attık. Maçı hatasıyla sevabıyla görmek lazım.”
# Kocaelispor, Şanlıurfaspor, var

17 Şub 2024 - 22:37 - Spor

Mahreç  Ömer Lütfi Çelik

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 4.052.213 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
TAKİP ET 29 B
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET
 ORGANİZASYON HİZMETİ ALINACAKTIR Resmi İlandır mask
 ORGANİZASYON HİZMETİ ALINACAKTIR
ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR Resmi İlandır mask
ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR
BİNA İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR Resmi İlandır mask
BİNA İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR
SARIÇAM KERESTE SATIN ALINACAKTIR Resmi İlandır mask
SARIÇAM KERESTE SATIN ALINACAKTIR
Cihat Arslan: “Kocaelispor’u böyle gördüğüm için mutluyum” mask
Cihat Arslan: “Kocaelispor’u böyle gördüğüm için mutluyum”
Ertuğrul Sağlam: “Bugün birçok şanssızlık üst üste geldi” mask
Ertuğrul Sağlam: “Bugün birçok şanssızlık üst üste geldi”
Artistik Buz Pateni Spor Toto Kupası gösterileri nefes kesti mask
Artistik Buz Pateni Spor Toto Kupası gösterileri nefes kesti
Dolandırıcıların son yöntemine yazılım mühendisleri bile şaştı kaldı mask
Dolandırıcıların son yöntemine yazılım mühendisleri bile şaştı kaldı
Kocaeli'de kendi haline terk edilmiş villalar merak konusu oldu mask
Kocaeli'de kendi haline terk edilmiş villalar merak konusu oldu
Esenyurt’ta otobüste taciz iddiasına dayak mask
Esenyurt’ta otobüste taciz iddiasına dayak

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL