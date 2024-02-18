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Pes dedirten görüntü:Giysi kumbarasından çocuk çıktı

Çayırova ilçesinde ihtiyaç sahiplerine kıyafet ulaştırmak amacıyla sokak üzerine yerleştirilen 2 giysi kumbarasında "pes" dedirten olay yaşandı. Çocukların kendisini bekleyen kadınlara kıyafetleri verdiği ve ardından kumbaranın içinden çıkarıldığı anlar saniye saniye kaydedildi.

İhlas Haber Ajansı
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Pes dedirten görüntü:Giysi kumbarasından çocuk çıktı
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Çayırova Belediyesinin ihtiyaç sahibi vatandaşlar için ilçenin farklı noktalarına yerleştirdiği 2 farklı giysi kumbarasında "pes" dedirten olay yaşandı. Bu tehlikeli anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla da kayda alındı. Bir görüntüde, kumbaranın içine sokulan çocuğun, kendisini bekleyen 2 kadına kıyafetleri verdiği, ardından da kumbaranın içinden çıkarıldığı anlar yer aldı. Bir diğer görüntüde de benzer bir olay yaşandı. Çocuğun kıyafetleri verdikten sonra giysi kumbarasından çıkarıldığı anlar saniye saniye kaydedildi. "Kumbaranın içine girmek yasak ve tehlikelidir" yazısına rağmen çocukların giysi kumbarasına sokulması tepki çekti.

Giysiler, ayrıştırılıp temizlendikten sonra ihtiyaç sahiplerine veriliyor
Belediyeler tarafından şehrin çeşitli noktalarına konulan giysi kumbaraları, vatandaşların evlerinde kullanmadıkları giysi, ayakkabı ve tekstil ürünlerini geri dönüşüme kazandırıyor. Belediye tarafından kumbaralardan toplanan giysiler, ayrıştırılıp temizlendikten sonra gerekli ütü ve paketlemelerin ardından ücretsiz olarak vatandaşlara verilmek üzere mağazadaki raflarda yerlerini alıyor.
Pes dedirten görüntü:Giysi kumbarasından çocuk çıktı

# tepki, Çayırova

18 Şub 2024 - 11:31 - Gündem

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(2)
02

Takıcı - Senin bütün yazılarında haber ile alakası olsun olmasın Suriyeliler Suriyeliler derdin var bu Suriyeliler seni bir menfeze çekip zorla sumu içirdiler

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 18 Şubat 12:51
01

Söz - Gözümle gördüm suriyeliyi ve çingene kadınları izmit belediyesinin mehmet ali paşadaki gıda giyim dağıtan derneğinden üç beş poşet yardımı alıyor kocaları mercedes minibüsler lüx taksilerle gelip kadınları götürüyor büyükşehir in verdiği yandaş 41 kart ile kadınlar ruj saç boyası makyaj malzemesi alıyor nerede fakir mağdur hep indir gandi

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 18 Şubat 12:28

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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