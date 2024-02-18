- G:

Çakmakla oynayan 5 yaşındaki çocuk gecekonduyu yaktı

Kocaeli’de bir gecekonduda babası namaz kıldığı esnada çakmakla oynayan 5 yaşındaki çocuk, sünger yatağı ateşe verdi. Alevleri fark eden baba panikle çocuklarını dışarıya çıkarırken, itfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın sonucu gecekonduda büyük çapta hasar oluştu.

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı Tüm Haberleri
Çakmakla oynayan 5 yaşındaki çocuk gecekonduyu yaktı
Çakmakla oynayan 5 yaşındaki çocuk gecekonduyu yaktı
Büyütmek için resme tıklayın

Yangın, saat 15.30 sıralarında Derince ilçesi Sırrıpaşa Mahallesi Akbaba Sokak’taki bir gecekonduda çıktı. İddiaya göre, yabancı uyruklu G.M. namaz kıldığı esnada çakmakla oynayan 5 yaşındaki çocuğu sünger yatağı ateşe verdi. Alevleri fark eden G.M., namazı yarıda bırakıp diğer çocuklarını da alarak sokağa çıktı. Tekrar gecekonduya giren ve sünger yatağı söndürmeye çalışan G.M., başarılı olamayınca komşulardan yardım istedi. 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunması üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürülürken, gecekonduda büyük çapta hasar oluştu. Öte yandan, G.M. ve çocuklarını sağlık durumlarının iyi olduğu aktarıldı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Çakmakla oynayan 5 yaşındaki çocuk gecekonduyu yaktı
Çakmakla oynayan 5 yaşındaki çocuk gecekonduyu yaktı
# büyük, acil, sağlık

18 Şub 2024 - 20:29 - Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 4.004.778 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
TAKİP ET 29 B
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET
 ORGANİZASYON HİZMETİ ALINACAKTIR Resmi İlandır mask
 ORGANİZASYON HİZMETİ ALINACAKTIR
ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR Resmi İlandır mask
ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR
BİNA İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR Resmi İlandır mask
BİNA İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR
SARIÇAM KERESTE SATIN ALINACAKTIR Resmi İlandır mask
SARIÇAM KERESTE SATIN ALINACAKTIR
Çakmakla oynayan 5 yaşındaki çocuk gecekonduyu yaktı mask
Çakmakla oynayan 5 yaşındaki çocuk gecekonduyu yaktı
Pes dedirten görüntü:Giysi kumbarasından çocuk çıktı mask
Pes dedirten görüntü:Giysi kumbarasından çocuk çıktı
Cihat Arslan: “Kocaelispor’u böyle gördüğüm için mutluyum” mask
Cihat Arslan: “Kocaelispor’u böyle gördüğüm için mutluyum”
Ertuğrul Sağlam: “Bugün birçok şanssızlık üst üste geldi” mask
Ertuğrul Sağlam: “Bugün birçok şanssızlık üst üste geldi”
Artistik Buz Pateni Spor Toto Kupası gösterileri nefes kesti mask
Artistik Buz Pateni Spor Toto Kupası gösterileri nefes kesti
Dolandırıcıların son yöntemine yazılım mühendisleri bile şaştı kaldı mask
Dolandırıcıların son yöntemine yazılım mühendisleri bile şaştı kaldı

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL