Kocaeli’de silahlı kavga: 1’i ağır 4 yaralı
Gebze ilçesinde evinin önünde tabancalı saldırıya uğrayan şahıs ve sopayla feci şekilde darp edilen 6 aylık hamile eşi yaralandı. Polis ekiplerince çıkan kavga dağıtılırken, arbedede yaralanan saldırgan ile kızı da hastaneye kaldırıldı.
Olay, saat 18.15 sıralarında Mevlana Mahallesi Muammer Aksoy Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evinin önündeki bankta oturan E.Ç. kendine çay getiren 6 aylık hamile eşi C.Ç. ile dehşeti yaşadı. Koşarak gelen Y.D. bilinmeyen bir sebeple yanındaki tabancasını çıkartarak E.Ç'ye bir şarjör mermi sıktı. Mermilerin bacak ve karnına isabet ettiği E.Ç. kanlar içinde yere yığıldı. Tabaca sesleri duyan Y.D.'nin kızı N.D. ile S.A. ve S.A isimli iki akrabası bölgeye geldi. S.A. ile S.A., C.Ç.’yi yerde sopayla ve tekmeleyerek feci şekilde darp etti. Çıkan arbedede Y.D. ile kızı N.D. aldığı darbelerle yaralandı.
112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunulması üzerine adrese çok sayıda polis, çevik kuvvet ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekiplerinin müdahalesiyle kavga dağıtıldı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan E.Ç., 6 aylık hamile eşi C.Ç., Y.D. ve kızı N.D. çevre hastanelere götürüldü. S.A. ve S.A. ise polis ekiplerince gözaltına alındı. E.Ç.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi
Öte yandan, 14 Temmuz 2023 tarihinde Darıca Millet Bahçesi Plajı’nda meydana gelen olayda Y.D.'nin 13 yaşındaki oğlu Özgür Mert D. iki arkadaşlarıyla serinlemek için girdiği denizde boğularak hayatını kaybetmişti. Olaydan, 10 gün sonra ise Y.D.'nin yakınları Özgür Mert’in kıyıda kalan kıyafetlerini yaktığı ve çocuğunu da alarak şehir dışına çıkmaya çalıştığını iddia ettikleri bir kişinin evine taş, sopa ve av tüfeğiyle saldırmıştı. Saldırıda 1 kişi hafif şekilde yaralanmıştı. Polis olayla geniş çaplı inceleme başlattı. Olayların birbiriyle olan ilişkisi ekiplerin çalışmaları neticesinde belli olacak.
18 Şub 2024 - 22:18 - Asayiş
Mahreç İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.