- G:

Kocaeli’de silahlı kavga: 1’i ağır 4 yaralı

Gebze ilçesinde evinin önünde tabancalı saldırıya uğrayan şahıs ve sopayla feci şekilde darp edilen 6 aylık hamile eşi yaralandı. Polis ekiplerince çıkan kavga dağıtılırken, arbedede yaralanan saldırgan ile kızı da hastaneye kaldırıldı.

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı Tüm Haberleri
Kocaeli’de silahlı kavga: 1’i ağır 4 yaralı
Kocaeli’de silahlı kavga: 1’i ağır 4 yaralı
Büyütmek için resme tıklayın

Olay, saat 18.15 sıralarında Mevlana Mahallesi Muammer Aksoy Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evinin önündeki bankta oturan E.Ç. kendine çay getiren 6 aylık hamile eşi C.Ç. ile dehşeti yaşadı. Koşarak gelen Y.D. bilinmeyen bir sebeple yanındaki tabancasını çıkartarak E.Ç'ye bir şarjör mermi sıktı. Mermilerin bacak ve karnına isabet ettiği E.Ç. kanlar içinde yere yığıldı. Tabaca sesleri duyan Y.D.'nin kızı N.D. ile S.A. ve S.A isimli iki akrabası bölgeye geldi. S.A. ile S.A., C.Ç.’yi yerde sopayla ve tekmeleyerek feci şekilde darp etti. Çıkan arbedede Y.D. ile kızı N.D. aldığı darbelerle yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunulması üzerine adrese çok sayıda polis, çevik kuvvet ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekiplerinin müdahalesiyle kavga dağıtıldı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan E.Ç., 6 aylık hamile eşi C.Ç., Y.D. ve kızı N.D. çevre hastanelere götürüldü. S.A. ve S.A. ise polis ekiplerince gözaltına alındı. E.Ç.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi

Öte yandan, 14 Temmuz 2023 tarihinde Darıca Millet Bahçesi Plajı’nda meydana gelen olayda Y.D.'nin 13 yaşındaki oğlu Özgür Mert D. iki arkadaşlarıyla serinlemek için girdiği denizde boğularak hayatını kaybetmişti. Olaydan, 10 gün sonra ise Y.D.'nin yakınları Özgür Mert’in kıyıda kalan kıyafetlerini yaktığı ve çocuğunu da alarak şehir dışına çıkmaya çalıştığını iddia ettikleri bir kişinin evine taş, sopa ve av tüfeğiyle saldırmıştı. Saldırıda 1 kişi hafif şekilde yaralanmıştı. Polis olayla geniş çaplı inceleme başlattı. Olayların birbiriyle olan ilişkisi ekiplerin çalışmaları neticesinde belli olacak.

Kocaeli’de silahlı kavga: 1’i ağır 4 yaralı
Kocaeli’de silahlı kavga: 1’i ağır 4 yaralı

# sağlık, acil, Darıca

18 Şub 2024 - 22:18 - Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 4.004.778 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
TAKİP ET 29 B
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET
 ORGANİZASYON HİZMETİ ALINACAKTIR Resmi İlandır mask
 ORGANİZASYON HİZMETİ ALINACAKTIR
ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR Resmi İlandır mask
ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR
BİNA İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR Resmi İlandır mask
BİNA İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR
SARIÇAM KERESTE SATIN ALINACAKTIR Resmi İlandır mask
SARIÇAM KERESTE SATIN ALINACAKTIR
Kocaeli’de silahlı kavga: 1’i ağır 4 yaralı mask
Kocaeli’de silahlı kavga: 1’i ağır 4 yaralı
Çakmakla oynayan 5 yaşındaki çocuk gecekonduyu yaktı mask
Çakmakla oynayan 5 yaşındaki çocuk gecekonduyu yaktı
Pes dedirten görüntü:Giysi kumbarasından çocuk çıktı mask
Pes dedirten görüntü:Giysi kumbarasından çocuk çıktı
Cihat Arslan: “Kocaelispor’u böyle gördüğüm için mutluyum” mask
Cihat Arslan: “Kocaelispor’u böyle gördüğüm için mutluyum”
Ertuğrul Sağlam: “Bugün birçok şanssızlık üst üste geldi” mask
Ertuğrul Sağlam: “Bugün birçok şanssızlık üst üste geldi”
Artistik Buz Pateni Spor Toto Kupası gösterileri nefes kesti mask
Artistik Buz Pateni Spor Toto Kupası gösterileri nefes kesti

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL