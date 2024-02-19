Camide skandal görüntüler…
Diyarbakır'da bir camide, skandal bir olay meydana geldi. Yaşlı bir adam ‘yaramazlık’ yaptıkları iddiasıyla çocuklara bıçak salladı.
Olay, 13 Şubat tarihinde saat 17.30 sıralarında Bağlar ilçesine bağlı Fatih Mahallesi'ndeki Fatih Camii'nde meydana geldi.
Caminin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, Kur'an eğitimi alan öğrenciler, iddiaya göre yaramazlık yapınca yaşlı bir adam tarafından sözlü şekilde uyarıldı.
Dışarı çıkan yaşlı adam, daha sonra geri dönerek çocuklara bıçak salladı.
Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.
19 Şub 2024 - 00:46 - Asayiş
Mahreç İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.