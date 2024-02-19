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/ 19 Şub 2024 - 00:46

Camide skandal görüntüler…

Diyarbakır'da bir camide, skandal bir olay meydana geldi. Yaşlı bir adam ‘yaramazlık’ yaptıkları iddiasıyla çocuklara bıçak salladı.